Il Gay Pride sulle Dolomiti | aderiscono anche i 5 Stelle

Lombardia : Grimoldi (Lega) - Gay Pride non ha alcuna valenza culturale : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Bene che dopo il governatore lombardo Attilio Fontana e dopo la giunta anche il consiglio regionale lombardo abbia deciso di negare il patrocinio della Regione Lombardia al Gay Pride”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda, commentando la bocciatura, da parte dell’ufficio di presidenza del Pirellone, al Milano Pride 2018.“Bene difendere la ...

Lombardia : Bussolati (Pd) - con no a Gay Pride Regione stronca dialogo : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Regione Lombardia stronca l’avvio di un percorso positivo e votato al dialogo con le associazioni Lgbt”. Così il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati, commenta la bocciatura del patrocinio al Milano Pride 2018 da parte dell’ufficio di presidenza del Pirellone. “Dopo l’incontro, quasi storico, fra le associazioni del coordinamento Arcobaleno avvenuto nelle sedi del ...

Lombardia : Malanchini (Lega) - su Gay Pride polemiche strumentali Pd e M5s : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Un conto è sostenere e rivendicare sacrosanti diritti civili, un’altra cosa è appoggiare una parata che trascende da tali principi e sfocia di sovente in comportamenti volgari, atteggiamenti sguaiati e offensivi per il comune senso civico e per la morale cattolica”. Così Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale lombardo, commentando ...

Lombardia : Violi (M5s) - imbarazzante bocciatura patrocinio Gay Pride : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Il ‘no’ dell’ufficio di presidenza del Pirellone al Milano Pride 2018 è “una bocciatura che imbarazza la Lombardia”. Così Dario Violi, consigliere regionale del M5s Lombardia, aggiungendo: “Era un atto utile a offrire un contributo alla crescita e alla consapevolezza sui diritti, la discriminazione e la violenza”.“Forza Italia, Lega e FdI – afferma Violi ...

Lombardia : no del Pirellone a patrocinio Gay Pride : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Non è stato approvata oggi dall’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia la concessione del patrocinio gratuito alla manifestazione Milano Pride 2018, in programma per il 30 giugno prossimo”. Lo rende noto il dem Carlo Borghetti, vice presidente dell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia, precisando che “il patrocinio è stato bocciato ...

