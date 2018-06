Il G7 e Standard & Poor' s guardano con serenità al nuovo governo

huffingtonpost

(Di sabato 2 giugno 2018) La nomina delin Italia non dovrebbe avere un effetto immediato sul rating sovrano" del Paese. Lo afferma's in una nota, spiegando che la prossima settimana ildovrebbe ottenere la fiducia dal parlamento senza problemi. Tuttavia l'agenzia di rating sottolinea che "al momento mancano dettagli sul piano economico e di bilancio del". Proprio "il piano continuerà ad essere l'elemento fondamentale sul quale si baserà il merito di credito" dell'Italia, afferma.Il G7 guarda all'Italia in modo positivo: la fine della "lunga crisi" e dell'"incertezza" sono ben accolte dai partner italiani. A fare il quadro di come il G7 vede l'Italia, dopo le tensioni degli ultimi giorni, è il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a margine dei lavori dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali. Un vertice a cui ...