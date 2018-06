ilgiornale

: Il benvenuto a Salvini? Via libera del Comune a sei moschee in città - il Giornale - ITnewsMI : Il benvenuto a Salvini? Via libera del Comune a sei moschee in città - il Giornale - Marco_chp1 : RT @Notizie_Milano: Il Giornale: Il benvenuto a Salvini? Via libera del Comune a sei moschee in città - Notizie_Milano : Il Giornale: Il benvenuto a Salvini? Via libera del Comune a sei moschee in città -

(Di sabato 2 giugno 2018) Nel giorno in cui il neo ministro della Lega Matteosi insedia al Viminale promettendo tagli ai fondi per l"accoglienza profughi e impegnando a disporre "strumenti adeguati per consentire il controllo e la chiusura immediata di tutte le associazioni islamiche radicali nonché delleirregolari", come è scritto nel contratto di governo giallo-verde, la giunta Sala fa un triplo salto in avanti. Dopo la presentazione delle linee guida del Piano di governo del territorio una settimana fa, proprio ieri ha pubblicare sul sito i documenti di (...) valutazione ambientale e del Pgt, compreso il suo allegato più atteso (al varco) dalle opposizioni: il "Piano per le attrezzature religiose" che - se arriverà intatto dopo la raccolta delle osservazioni e la discussione che si preannuncia di fuoco in Consiglio comunale - sbloccherà le prime 7a Milano. In quattro casi si tratta ...