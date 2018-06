Il battibecco su Twitter tra Calenda e Osho 

agi

(Di sabato 2 giugno 2018) Inconsueto scambio di battute tra l’ex ministro dello Sviluppo economico Carloe Osho, l’autore de “Le più belle frasi di..” diventato molto popolare negli ultimi anni con la sua satira sui social network. L’autore, al secolo Federico Palmaroli, romano classe 73, ha risposto dall’accountdi Osho rispondendo duramente ad un messaggio didove il politico del Pd chiedeva ai suoi follower e ai militanti del suo partito di prepararsi a difendere i valori repubblicani dell’Italia. Osho risponde secco: “Ma basta!!”, rompendo forse l’abitudine a leggerlo ironico sui social. E poi ancora: “Ma che siete gli Avengers? Pare che in corso ’n attacco alieno. Il popolo ha votato, rispettatelo”, e ancora “Senza magari ipotizzare scenari apocalittici tali da mettere in discussione in valori ...