Il bacio tra Mancino e De Mita | la città tappezzata da manifesti satirici FOTO

Lei e lei : GF - bacio e parole d’amore tra le due concorrenti. Altro che amicizia - il video delle loro effusioni fa impazzire il pubblico : C’è amicizia e amicizia, ma quella che sta “sbocciando” in questi giorni ha più l’aria di essere qualcosa di diverso, di più importante addirittura. Per certi versi, in effetti l’amicizia all’interno del Grande Fratello tra Veronica e Lucia, sembra quasi eclissata di fronte a un rapporto che in molti definiscono quasi “morboso” tra le due. Da quando poi è uscito Filippo, le due trascorrono molto tempo insieme, parlando delle ...

NINA MORIC INFURIATA AL GRANDE FRATELLO 2018/ Ma perdona il presunto bacio tra Luigi Favoloso e Mariana : NINA MORIC con chi si confronterà al GRANDE FRATELLO 2018? L'ex fidanzata di Luigi Favoloso entrerà "INFURIATA" nella casa: lo annuncia Barbara D'Urso, c'è mistero sulla causa.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:15:00 GMT)

bacio saffico tra due concorrenti : coccole e carezze in diretta tv Video : A poche ore dalla puntata serale del Grande Fratello, che sara' condotta come sempre [Video] da Barbara D'Urso, tra le tante notizie che impazzano sulla rete ne segnaliamo una molto particolare che riguarda Lucia Orlando e Veronica Satta. Se la rottura tra Filippo e la commessa romana è stata scioccante per i telespettatori, quello che accade dopo è una bomba vera e propria. La rottura tra Filippo Contri e Lucia Orlando È notizia di ieri la fine ...

bacio tra Luigi Favoloso e Aida : «La storia del bullismo vi è sfuggita leggermente di mano» : Pace fatta tra Luigi Favoloso e Aida Nizar. All'interno della casa le loro discussioni avevano indignato l'Italia intera. Ayda è stata vittima di bullismo , è stata emarginata, offesa dopo le sue ...

NICOLÓ FERRARI/ Uomini e Donne - non è lui la scelta di Nilufar Addati ma le strappa un ultimo bacio : Nicolò FERRARI non è stato scelto da Nilufar Addati, tronista di Uomini e Donne. Il corteggiatore milanese è scoppiato a piangere durante la registazione della puntata.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:19:00 GMT)

Gf 15 - bacio tra Mariana Falace e Luigi Favoloso : Luigi Favoloso e Mariana Falace si sarebbero baciati nella casa del Grande Fratello 15. A rivelarlo è stata Alessia Prete, involontariamente, confidandosi con gli altri coinquilini e sostenendo che Luigi Favoloso ci avrebbe 'provato' anche con lei, aspettandola a letto, di notte, per stuzzicarla. NON VEDO DIFFERENZE Un post condiviso da Trash TV (@tuttifrizzerati) in data: Mag 3, 2018 at 4:53 PDT prosegui la letturaGf 15, bacio tra ...

Grande Fratello - scintille tra Mariana Falace e Alberto Mezzetti : il bacio spinto nel confessionale : Se sul bacio di Mariana Falace e Luigi Favoloso non ci sono certezze, il bacio della ragazzo con Alberto Mezzetti è stato ben documentato dalle telecamere della casa del Grande Fratello. Complice una ...

GF 15 - scoppia la passione nella Casa : il bacio tra Mariana e Alberto : Mariana Falace e Alberto Mezzetti si baciano al Grande Fratello: nasce una nuova coppia all’interno del reality Un’altra coppia è appena nata al Grande Fratello e questa volta si tratta di Mariana e Alberto. I due, come mostrato oggi al day time, si sono infatti lasciati travolgere dalla passione durante una prova settimanale, scambiandosi un […] L'articolo GF 15, scoppia la passione nella Casa: il bacio tra Mariana e Alberto proviene da ...

Amici 2018 Serale : bacio tra Einar e la fidanzata Valentina (video) : Einar bacia la fidanzata nel sesto Serale di Amici 2018 Colpo di scena. Ad Amici 2018 Serale scatta il bacio tra Einar Ortiz e la fidanzata Valentina. Dopo aver letto la lettera che il concorrente della squadra bianca ha scritto per la sua attuale compagna, Maria De Filippi fa una sorpresa al cantante. “Abbiamo pensato di […] L'articolo Amici 2018 Serale: bacio tra Einar e la fidanzata Valentina (video) proviene da Gossip e Tv.

Einar sorpresa al bacio - entra Valentina la sua fidanzata : La secondo prova di Amici vede Irama contro Carmen ed Einar . Al termine delle esibizioni Irama resta sul paco accanto a Maria De Filippi . La conduttrice rivela al pubblico che il cantante dei blu ...

Chi è Tv Boy - l'autore del 'bacio' tra Salvini e Di Maio : In questa circostanza ho messo volentieri le mie capacità al servizio di questa protesta: un mondo in cui una boccata d'aria è una minaccia per la salute è un mondo disumano', conclude l'artista. Al ...