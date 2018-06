Il 2 giugno 2018 inaugurazione della stagione estiva al Centro Italcementi

Pronostici Amichevoli 3 giugno 2018 Nazionali : Consigli Scommesse : Domenica dal sapore Mondiale, quella che sta per arrivare visto che in tale giornata, si continuerà con le sfide Amichevoli, valevoli ai Mondiali 2018, pronti ad aprire i battenti in Russia. Le Nazionali devono ancora completare il rodaggio e di conseguenza, daranno il massimo in questa giornata. Analizziamo insieme i Pronostici Amichevoli. Pronostico Messico-Scozia 03-06-2018 I padroni di casa non arrivano al meglio a tale sfida visto ...

Musica live - tutti i concerti di giugno 2018 : J-Ax & Fedez 1 giugno , La finale, Milano, Stadio San Siro Jovanotti 1, 2, 4 Ancona, Pala Prometeo 9 e 12 Padova, Arena Spettacoli Padova Fiere 16 Stoccarda, Porsche Arena 19 Vienna, Stadthalle 21 ...

Linea Blu – Ottava puntata del 2 giugno 2018 – Carloforte e Sant’Antioco. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Oggi va in onda la Ottava […] L'articolo Linea Blu – Ottava puntata del 2 giugno 2018 – Carloforte e Sant’Antioco. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Linea Verde…va in città – Trentacinquesima puntata del 2 giugno 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a Roma. 35° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in […] L'articolo Linea Verde…va in città – Trentacinquesima puntata del 2 giugno 2018 – ...

Tv Talk - ultima puntata in diretta | 2 giugno 2018 : prosegui la letturaTv Talk, ultima puntata in diretta | 2 giugno 2018 pubblicato su TVBlog.it 02 giugno 2018 11:15.

Radici seconda puntata : trama e anticipazioni 6 giugno 2018 : Radici seconda puntata. Arriva su Rete 4 da mercoledì 6 giugno 2018 la nuova miniserie intitolata in originale Roots. Scopri trama e anticipazioni del secondo episodio. Radici seconda puntata: il remake su Rete 4 La fiction è un remake della miniserie del 1977 Roots – Radici ed entrambe sono basate sull’omonimo romanzo di Alex Haley. La miniserie, composta da quattro puntate, è stata trasmessa negli Stati Uniti durante il Memorial Day ...

Ascolti tv 1 giugno 2018 : Le verità nascoste in calo : Ascolti tv ieri sera: Le verità nascoste cala all’8,9% di share Venerdì “nero” per Le verità nascoste? Gli Ascolti tv del 1 giugno 2018 ci dicono che la seconda delle cinque puntate della nuova serie televisiva di Canale5 è stata seguita da meno di due milioni di telespettatori. Ieri sera, ad appassionarsi all’episodio “Il dubbio” […] L'articolo Ascolti tv 1 giugno 2018: Le verità nascoste in calo ...

Gigi Proietti Cavalli di Battaglia prima puntata : ospiti e anticipazioni 2 giugno 2018 : Gigi Proietti Cavalli DI Battaglia prima puntata. Stasera in tv sabato 2 giugno 2018 su Rai 1 torna in televisione Gigi Proietti con uno show tutto suo dal titolo Cavalli di Battaglia. Di seguito anticipazioni e ospiti della prima puntata. SCOPRI COSA C’È IN TV Gigi Proietti Cavalli di Battaglia prima puntata: anticipazioni 2 giugno 2018 Questa ricca turnèe ha visto l’attore poliedrico esibirsi nei propri “Cavalli di ...

BLU PROFONDO/ Su Iris il film con Saffron Burrows (oggi - 2 giugno 2018) : Blu PROFONDO, il film in onda su Iris oggi, sabato 2 giugno 2018. Nel cast: Samuel L. Jackson, Saffron Burrows e Thomas Jane, alla regia Renny Harlin. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:58:00 GMT)

Gp Detroit 1 2018/ Indycar Series : streaming video e tv - orario e vincitore - oggi 2 giugno - : Diretta Gp Detroit 1 2018: info streaming video e tv della prima gara a Belle Isle park, dove fa tappa il campionato americano della Indycar Series.

I LAUREATI/ Su Canale 5 il film con Leonardo Pieraccioni (oggi - 2 giugno 2018) : I LAUREATI, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 2 giugno 2018. Nel cast: Alessandro Haber, Maria Grazia Cucinotta e Leonardo Pieraccioni che ha diretto anche la regia. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:44:00 GMT)

SUPERMERCATI APERTI OGGI 2 giugno 2018/ Roma e Milano : negozi e centri commerciali - tutte le info : SUPERMERCATI APERTI OGGI 2 GIUGNO 2018, Roma e Milano: negozi e centri commerciali, tutte le info sulle aperture nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:37:00 GMT)

Probabili formazioni Sambenedettese – Cosenza - Lega Pro Playoff Quarti di Finale Ritorno 3 giugno 2018 : Al Riviera delle Palme, la Sambenedettese deve ribaltare il 2-1 subito dal Cosenza nella gara di andata, per accedere alle Final-4 dei Playoff di Lega Pro. I marchigiani, nonostante una partita sottotono, stavano riuscendo a portare a casa un pareggio tanto sofferto quanto prezioso; ma la rete nel Finale di Baclet, ha cambiato cambiare e non poco i piani della Samb e (forse) i destini della qualificazione. La formazione di Francesco ...