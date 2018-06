Ieri ci sono stati molti problemi con le carte di credito Visa : Molte persone in tutta Europa hanno segnalato che tra Ieri pomeriggio e stanotte hanno avuto problemi a pagare con le carte di credito del circuito Visa. Sembra che Visa, uno dei principali gestori di carte di credito e debito al The post Ieri ci sono stati molti problemi con le carte di credito Visa appeared first on Il Post.

Mattarella nomina 25 cavalIeri del lavoro : ci sono anche due napoletani : sono stati nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 25 nuovi cavalieri del lavoro. Lo comunica la Federazione Nazionale dei cavalieri del lavoro. Nella lista ci sono i nomi di due ...

Ostuni - Br - .FEDERALBERGHI BRINDISI - PIERANGELO ARGENTIeri RIELETTO PRESIDENTE Si sono svolte le elezioni del Presidente e del Consiglio ... : ...corso dell'ultimo triennio Federalberghi ha proseguito ed intensificato l'attività di sensibilizzazione delle istituzioni comunali sulla necessità di sostenere e favorire lo sviluppo dell'economia ...

Sono già state spedite le prime SIM Iliad ordinate Ieri : Sono già iniziate le spedizioni delle prime SIM Iliad attivate nella giornata di ieri, subito dopo la presentazione della prima offerta del nuovo operatore. L'articolo Sono già state spedite le prime SIM Iliad ordinate ieri proviene da TuttoAndroid.

Lucia BramIeri furiosa con Danilo : «Le donne si amano - non sono uno spiedino da infilare» : di Ida Di Grazia Danilo Aquino è uscito con il 35% delle preferenze a un passo dalla finale. Il concorrente del Grande Fratello una volta in studio con Barbara D'Urso ha dovuto affrontare diversi temi ...

Padova - gli infermIeri sono in ferie : chiude un intero piano della Pediatria : Troppo pochi gli infermieri . E quelli che ci sono, devono coprire congedi matrimoniali, gravidanze, maternità, malattie e, in estate, andare anche a rimpiazzare chi si prende un periodo di sacrosanto ...

Lomabardi : fatti di Ieri sono offesa. Agghiacciata da parole Mattarella : Roma – Di seguito le parole del capogruppo del M5S in regione Lazio, Roberta Lombardi. “Quello che è successo ieri è un’offesa. Una negazione dell’assetto democratico di questo Paese. Esistono due forze politiche che rappresentano la maggioranza. E che hanno individuato alla luce del sole dei punti programmatici su cui impegnarsi per 5 anni. Che di fronte alla lista dei ministri, si sono visti rispondere dal presidente ...

Gli chef della Lituania Tadas Gailiunas ed Arturas Samavicius si sono aggiudicati Ieri sera - a Carloforte - la 16ª edizione del Tuna ... : ... alla presenza del sindaco Salvatore Puggioni, del vicesindaco Elisabetta Di Bernardo e dell'assessore della Cultura, Turismo, Eventi e Spettacoli Aureliana Curcio. Al termine delle premiazioni, il ...

Grande Fratello - Lucia BramIeri in lacrime e Alessia le chiede scusa : «Mi sono vergognata» : di Ida Di Grazia Il mercoledì dopo la diretta del Grande Fratello per i ragazzi della Casa è una giornata fatta di riflessioni e di chiarimenti. Alessia sente il bisogno di parlare con Lucia Bramieri ...

Boom di ospiti stranIeri nelle piccole strutture turistiche - ma le conoscenze linguistiche sono ancora da migliorare : La bella stagione è alle porte e come ogni anno milioni di turisti decideranno di trascorrere le vacanze in Italia. Babbel, la app più efficace per imparare le lingue, ha condotto un’indagine internazionale sulle strutture turistiche1 per indagare le competenze linguistiche dello staff e capire come queste si riflettano sul benessere dell’ospite. Molto amate le piccole strutture ma da migliorare le conoscenze linguistiche I risultati del ...

Padova - sequestrate le AcciaIerie Venete. Operai in sciopero dopo l’incidente nel quale 4 colleghi sono rimasti feriti : dopo quello scoppio simile a un “terremoto”, è un lunedì di blocco totale negli stabilimenti di Acciaierie Venete. Non solo a Padova, dove l’impianto è stato sequestrato dalla magistratura, ma anche negli altri siti dell’azienda. I lavoratori hanno deciso di scioperare per richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza in seguito all’incidente che domenica mattina ha coinvolto quattro persone, due dipendenti ...

