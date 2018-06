Icardi via dall’Inter? Clausola valida a luglio | non tocca il Fair Play Intanto Mauro

Inter - Icardi via? Individuati tre obiettivi per puntare allo scudetto Video : Se fino a qualche giorno fa l'idea di un Mauro Icardi lontano dall'Inter sembrava pura utopia, adesso quest'ipotesi sta prendendo sempre più quota. Si è parlato dell'Interessamento della Juventus [Video], pronta ad offrire fino a cinquanta milioni di euro più il cartellino di Gonzalo Higuain. Sembra impossibile pensare, però, che la societa' nerazzurra decida di privarsi del suo capitano, di uno degli elementi migliori della rosa, cedendolo ad ...

WANDA NARA SPAVENTA I TIFOSI - Icardi via DALL'INTER/ Maurito si gode grigliata e piscina sull'attico : ICARDI via DALL'INTER, WANDA NARA, il diktat: "rinnovo e più soldi o ce ne andiamo". Ultimatum della moglie/agente del capitano nerazzurro in vista del mercato estivo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:10:00 GMT)

Un tifoso scrive a Wanda : 'Se Icardi va via mi ammazzo'. Lei rassicura : 'Resta' : ... ' Lo stanno cercando le tre migliori squadre del mondo e poi si può vedere quanto stia rendendo con la maglia dell'Inter. Adesso c'è questa situazione in cui si rinnova o si parte ' , LEGGI QUI ...

Icardi via DALL'INTER/ Wanda Nara - il diktat : "rinnovo e più soldi o ce ne andiamo" : ICARDI via DALL'INTER, Wanda Nara, il diktat: "rinnovo e più soldi o ce ne andiamo". Ultimatum della moglie/agente del capitano nerazzurro in vista del mercato estivo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 08:24:00 GMT)

Wanda Nara spaventa l’Inter : “Icardi o rinnova o va via” : “La situazione di Icardi è di rinnovo o partenza. E ci sono grandi club che stanno facendo pressioni per averlo”. Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha fatto il punto sul rebus del bomber dell’Inter. “Ci sono le tre migliori squadre al mondo disposte a pagare la sua clausola, che non è nemmeno così alta – ha dichiarato in un’intervista alla radio argentina Radio Metro -. La priorità resta ...

Inter - Wanda Nara : "Icardi rinnova o va via. Tre top club già pressano" : vuole restare - Wanda va oltre ma specifica che il desiderio del marito è quello di restare a Milano: "Ci sono le tre migliori squadre al mondo disposte a pagare la sua clausola, che non è nemmeno ...

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Tre big vogliono Icardi : rinnova o va via. Incontreremo Ausilio' : Quanti occhi su Icardi: "Lo cercano le tre migliori squadre del mondo" Wanda Nara ha poi continuato ampliando il discorso sulle squadre Interessate all'attaccante argentino: "Ci sono molti club che ...

Wanda Nara : 'Icardi? O rinnova con l'Inter o va via' : Mi sembra assurdo, lo stanno cercando le tre migliori squadre del mondo e poi si può vedere quanto stia rendendo con la maglia dell'Inter. Adesso c'è questa situazione in cui si rinnova o si parte, ...

Via libera alle malelingue - l’Inter pareggia grazie a… De Vrij : il fallo dell’olandese su Icardi è da censura [VIDEO] : Durissimo fallo di Stefan De Vrij su Icardi, l’argentino ringrazia e fa 2-2 prima che Vecino incorni il gol del 2-3 Stefan De Vrij gioca sì o no? Questo il dilemma che ha diviso l’Italia nell’ultima settimana, considerando il contratto già firmato dall’olandese con l’Inter e depositato in Lega. Se vince non fa la Champions, se perde la giocherà in nerazzurro. Ma la testa reggerà? A quanto pare no, visto che il ...

Sprofondo Inter - il Sassuolo vince a San Siro e Icardi lancia segnali d'addio : 'vado via se...' : Subito dopo la sconfitta subita dall'Inter contro il Sassuolo, Mauro Icardi ha lanciato segnali d'addio al club nerazzurro Quella contro il Sassuolo potrebbe essere stata l'ultima partita di Mauro ...

Inter-Juventus - crocevia anche Mondiale : Higuain VS Icardi : Al momento per Jorge Sampaoli , che oggi è atteso a San Siro secondo la 'Gazzetta dello Sport', non sembra esserci storia, il 'Pipita' è in vantaggio su 'Maurito'. Ma questo prima del lungo digiuno ...

Calciomercato Inter - la Champions League regala tre colpacci : via Icardi - ecco il super sostituto - così cambia l’11 con 5 nuovi acquisti [FOTO] : Calciomercato Inter – L’Inter continua la corsa alla Champions League, nell’ultimo match importante successo contro il Cagliari, netto 4-0 che non ha lasciato dubbi sull’andamento della partita, adesso la squadra di Spalletti si prepara per la trasferta contro il Chievo, altro match determinante, sarà battaglia fino all’ultima giornata per gli ultimi due posti disponibili per l’accesso in Champions League, ...