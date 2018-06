I ministri del nuovo governo Conte

Blastingnews

(Di sabato 2 giugno 2018) I recenti eventi politici hanno costruito un retroscena storico disdicevole per l'Italia. In mezzo a contrasti tra il Quirinale e i partiti populisti, il mondo intero ha ritenuto opportuno esprimersi circa la situazione che ha causato la divisione del Bel Paese in due fazioni contrastanti. Nel bene o nel male, dopo ben 88 giorni di crisi, oggi l'Italia ha finalmente un. Frutto dell'alleanza tra i due partiti Lega e Movimento 5 Stelle, ilesecutivo, che avrà come Presidente del Consiglio Giuseppe, conta 7 esponenti della Lega, 9 del M5S e 3 tecnici. Idi Movimento 5 Stelle nelNella lista di esponenti del M5S alvi sono i nomi di Luigi Di Maio in qualità di Vicepresidente del Consiglio e Ministro del Lavoro. Riccardo Fraccaro, attivo nella lotta per la salvaguardia dell'ambiente e contro gli sprechi della politica, si occuperà di Rapporti con ...