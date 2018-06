I grillini scendono in piazza | Da oggi lo Stato siamo noi

ilgiornale

(Di sabato 2 giugno 2018) Dal VaffaDay alladi governo, il M5S passa dall'altra parte della barricata e prova a restare connesso al suo elettorato, messo alla prova negli ultimi mesi da un continuo tira e molla sfociato nell'intesa con la Lega. Migliaia di militanti hanno accolto alla Bocca della Verità a Roma i loro beniamini, a cominciare da Luigi Di Maio, saliti sul palco della prima manifestazione che li vede indossare le vesti di ministri. A Roma sono arrivati anche Beppe Grillo e Davide Casaleggio, per festeggiare ma anche per ristabilire l'equilibrio all'interno del Movimento. Scherza ma non troppo 'l'Elevato: "Con chi cazzo farò satira? Contro chi me la prenderò? Contro i miei? Forse". Grillo dopo il passo di lato torna a farsi sentire soprattutto per quanti nel movimento si riconoscono ancora in lui e nel suo spirito. E ironizza sulle dure polemiche con il Capo delloche con la sua ...