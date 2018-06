I festeggiamenti per il 72° anniversario della nascita della repubblica Italiana

Oggi i festeggiamenti per San Giorgio a Ragusa Ibla : Gli odori e i colori della festa. La città di Ragusa onora il proprio patrono e protettore principale San Giorgio martire. Lo ha già

Moto – Ducati : Ai WDW2018 i festeggiamenti per i 25 anni del Monster : Nel paddock del WDW2018 un vero e proprio “Monster Village” per ripercorrere la storia della naked sportiva Ducati Prosegue la definizione del programma del WDW2018 che, dal 20 al 22 luglio, vedrà migliaia di Motociclisti, provenienti da ogni parte del mondo, raggiungere il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per festeggiare e condividere la passione per Ducati. Questa decima edizione del raduno sarà un’ulteriore occasione per ...

A Torino un tir dei tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i festeggiamenti per lo Scudetto : cinque persone si sono ferite : Sabato sera, durante i festeggiamenti dei tifosi della Juventus a Torino per il 34esimo Scudetto, un tir sul quale stava festeggiando un gruppo di tifosi ha urtato i cavi elettrici del tram in corso Grosseto, all’angolo con via Chiesa della Salute. I The post A Torino un tir dei tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i festeggiamenti per lo Scudetto: cinque persone si sono ferite appeared first on Il Post.

Overwatch : annunciate le date per i festeggiamenti del secondo anniversario : Blizzard e il team di Overwatch festeggiano il secondo anniversario del gioco! Dal 22 maggio fino al 12 giugno i giocatori possono connettersi a Overwatch su PC, PlayStation e Xbox One per provare l'ultimo evento di gioco.Overwatch: anniversario introdurrà nuovi contenuti, tra cui più di 50 oggetti cosmetici inediti, e la nuova mappa Deathmatch: Petra! Inoltre, l'evento includerà tutti i passati oggetti cosmetici stagionali, oltre ad alcune ...

Unione Europea : Regione in prima linea nei festeggiamenti per il 9 maggio : Quest'anno, in sinergia con le celebrazioni per l'Anno europeo del patrimonio culturale e in concomitanza con i 30 anni della politica di Coesione, la Regione, Autorità di Gestione del POR FESR ...

Castrovillari - al via i festeggiamenti per Madonna del castello : ... patrona principale della Città, per cui il Comune si fa carico , con il supporto delle proprie Società municipalizzate, degli spettacoli, luminarie e fuochi pirotecnici, saranno anche quest'anno all'...

Castiglione in Teverina : "Una settimana di festeggiamenti per il S.S. Crocifisso" : Tra gli spettacoli più attesi che andranno in scena alle ore 21:30 in piazza Maggiore: domenica 29 aprile con Cristina D'Avena e i Gem Boy in concerto, lunedì 30 aprile con il cabarettista Gianluca "...

25 aprile a L'Aquila i festeggiamenti per il 73esimo anniversario Liberazione : L'Aquila - Domani, mercoledì 25 aprile, in occasione dell’anniversario della Festa nazionale della Liberazione, il Comune dell’Aquila ha predisposto un programma di iniziative. Alle ore 9, nel piazzale dello stabilimento ex Thales Alenia, si terrà una cerimonia di commemorazione dei Caduti della Banca d’Italia. Alle 9.30, in piazza IX Martiri, verrà reso un omaggio ai Nove Martiri Aquilani, trucidati il 23 settembre 1943. ...

Castrovillari - i festeggiamenti civili per la Madonna del Castello : "I festeggiamenti civili in onore della Madonna del Castello, patrona principale della Città, per cui il Comune si fa carico, con il supporto delle proprie Società municipalizzate, degli spettacoli, luminarie e fuochi pirotecnici, saranno anche quest'anno all'insegna della buona musica e d'interpreti di coinvolgimento." Lo rende noto il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito. A ...

Milic scatenato dopo Napoli-Juventus : 0 presenze con Sarri - ma per i festeggiamenti è in pole : Koulibaly di testa, Milic di... festa. Se il difensore senegalese, match winner contro la Juve, è diventato l'eroe della serata di Torino, il croato Hrvoje Milic si candida al ruolo di "party boy". Il ...

AVERSA MILLENARIA - Weekend di grandi festeggiamenti per i 996 anni della città normanna. Disponibili le cartoline del millennio per l'... : La città sarà animata da sbandieratori, spettacoli, musiche e danze fino alle 18, ora a cui è prevista l'arrivo al Parco Pozzi. La serata terminerà con uno spettacolo finale e la premiazione dei ...

“Non respira!”. 7 mesi - muore il giorno del suo battesimo. Il vestitino bianco - tutta la famiglia della piccola Chiara era pronta per i festeggiamenti. Poi la tragica scoperta in culla. Tanto insopportabile dolore : Da mesi aspettavano quel momento. Da quando gli occhi della loro piccola gioia si erano aperti non avevano mai smesso di sognare. Una felicità vera, di quelle che il tempo non scalfisce e che crescono ad ogni passo. Così era la vita di Matteo Buscaglia e Francesca, i genitori della piccola Chiara, un tesoro con i loro tratti e il sorriso sempre sul viso. Doveva essere una giornata di festa quella, la prima festa di Chiara, il battesimo al ...

Tutto era pronto per i festeggiamenti - la piccola Chiara muore nel giorno del suo battesimo : La bimba trovata morta nella sua culletta a sette mesi, la mamma era andata a prenderla per prepararla al battesimo ma la piccola non si muoveva più.Continua a leggere