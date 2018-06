I Dear Jack presentano il nuovo album ' Non è un caso se…' | ' Il disco è nato da

Non è un caso se… è il nuovo album dei Dear Jack con 2 inediti : tracklist e instore tour : Si intitola Non è un caso se... il nuovo album dei Dear Jack. Anticipato dal singolo Non è un caso se l'amore è complicato, primo brano della nuova formazione a quattro, sarà disponibile nei negozi e in digital download dal prossimo 8 giugno su etichetta Baraonda/Sony Music. Non è un caso se... conterrà 7 successi del passato del gruppo e 2 nuovi inediti. Oltre al singolo in radio, Non è un caso se l’amore è complicato, c'è L’Impossibile, un ...

Audio e testo Non è un caso se l’amore è complicato dei Dear Jack - il nuovo singolo con la voce di Lorenzo Cantarini : Non è un caso se l'amore è complicato dei Dear Jack è il nuovo singolo inedito del gruppo che vede la luce oggi, venerdì 20 aprile. Il brano anticipa il nuovo disco dei Dear Jack che verrà rilasciato nel mese di giugno. Primo brano della formazione a quattro, dopo l'addio di Leiner Riflessi (che aveva sostituto il frontman Alessio Bernabei) è Lorenzo Cantarini a prestare la propria voce nel pezzo. Non è un caso se l'amore è complicato dei ...

