Ho liberato la testa Così ritrovo il mio golf

ilgiornale

: @Mov5Stelle Oggi abbiamo LIBERATO l'ITALIA! Domani sarà la festa della Repubblica Italiana, libera ed unita, finalm… - magno_patrizia : @Mov5Stelle Oggi abbiamo LIBERATO l'ITALIA! Domani sarà la festa della Repubblica Italiana, libera ed unita, finalm… - 24zampe : Anche gli stambecchi scivolano sulle rocce: liberato nel cuneese dopo le cure un esemplare ferito alla testa due me… - 24zampe : Anche gli stambecchi scivolano sulle rocce: liberato nel cuneese dopo le cure un esemplare ferito alla testa due me… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Dicono che, senza sfociare in un ottuso ottimismo o in una fuga dalla realtà, dobbiamo scegliere: scegliere ciò che ci aiuta a essere felici. Ora: in questo Open d'Italia di Gardache dopo tanto ...