blogo

: Heathers l'adattamento del film Schegge di Follia non andrà in onda dopo le sparatorie nelle scuole - SerieTvserie : Heathers l'adattamento del film Schegge di Follia non andrà in onda dopo le sparatorie nelle scuole - tvblogit : Heathers l'adattamento del film Schegge di Follia non andrà in onda dopo le sparatorie… - rikcristil : Heathers l'adattamento del film Schegge di Follia non andrà in onda dopo le sparatorie nelle scuole -

(Di sabato 2 giugno 2018) Paramount Networks ha deciso di non trasmettere e di cancellare dal proprio palinsesto la serie tvin chiave satirico delomonimi del 1989 uscito in Italia con il titolo didi Paura. La serie tv era stata inizialmente prevista per lo scorso 7 marzo, poi rinviata come segno di rispetto verso le vittime della sparatoria nella scuola di Parkland in Florida. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe dovuta partire a luglio, ma il nuovo caso di una sparatoria in una scuola, questa volta a Santa Fe, ha spinto i vertici della rete a cancellare la serie tv.Come riporta The Hollywood Reporter, che per primo ha dato la notizia negli USA e ha intervistato anche il presidente del canale cable Paramount Network Keith Cox, parte del gruppo Viacom (che in Italia possiede Paramount Channel e MTV tra gli altri), nato dalla ceneri di Spike Tv lo scorso gennaio, i 10 ...