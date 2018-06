: Continua il nostro viaggio con il Professor #FedericoTonioni, all’interno del mondo degli adolescenti e dei bambini… - beppe_grillo : Continua il nostro viaggio con il Professor #FedericoTonioni, all’interno del mondo degli adolescenti e dei bambini… - gcabocla : RT @soniabetz1: Un abisso tra il discorso di @maumartina e @beppe_grillo. ..il paleolitico e la visione del mondo con altra visione realist… - BarillariM5S : RT @soniabetz1: Un abisso tra il discorso di @maumartina e @beppe_grillo. ..il paleolitico e la visione del mondo con altra visione realist… -

Per chi suona la campanella? Perche alla festa del M5S a Roma esulta per la "divisione di unche va e uno che", dice al suono di una campanella come quella a Palazzo Chigi. Tra "ca**o" e "vaffa": "Farò satira con i miei, nessuno immune". Ma serio: "Il Jobs Act ha legalizzato la povertà".Poi incalza:"Euro non Euro,Ue non Ue, tutti hanno un piano B. E Roma diventi cittàStato, basta tramite Regione.Le società rating decidono sull'Italia?Ora si cambia". Frecciatina a Mattarella:"Mi candiderò al Colle così caccio Di Maio".(Di sabato 2 giugno 2018)