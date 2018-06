Grillo suona la campanella dalla terrazza dell' hotel mentre in cielo passano le Frecce

huffingtonpost

(Di sabato 2 giugno 2018) Beppeha seguito la parata militare, che si è svolta in via dei Fori imperiali, a Roma,Forum, dove il fondatore del Movimento 5 Stelle soggiorna quando è nella Capitale. Un video ha immortalatosotto un tendone arancioneera intento are una, proprio nel momento in cui inpassavano letricolori.resterà a Roma e stasera, alle 19, parteciperà alla manifestazione convocata dai 5 Stelle a Piazzaa Boccaa verità. Ad annunciarlo lo stessoin un tweet dove scrive: "Questa sera mi eleverò per voi in Piazzaa Boccaa Verità".Questa sera mi eleverò per voi in Piazzaa Boccaa Verità. Vi aspetto alle 19! — Beppe(@beppe_) June 2, 2018