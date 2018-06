GRANDE TENNIS A L' AQUILA | SOLD OUT PRIMA SERATA AL CIRCOLO | CON TAPPA AVVICINAMENTO AGLI

GRANDE TENNIS A L'AQUILA : IN CAMPO MOLTI TOP 100 - ''RIFLETTORI SU CITTA' CHE RINASCE'' : ... oltre a costituire un richiamo anche per la cittadinanza che potrà godere di un villaggio nel quale saranno proposti eventi e spettacoli. Nella conferenza stampa di oggi, insieme all'evento, è stato ...

Simona Halep non si nasconde : “ridurmi il seno è stato il più GRANDE sacrificio che ho fatto per il tennis” : Simona Halep è tornata a parlare della sua operazione al seno, giudicandola il maggior sacrificio fatto per la sua carriera da tennista In una recente intervista rilasciata a Sports Illustrated, la tennista numero 1 al mondo, Simona Halep, è tornata a parlare della sua operazione al seno. La tennista romena ha ammesso che ridursi il seno sia stato il più grande sacrificio fatto per la sua carriera. L’operazione però le ha permesso di migliorare ...

Internazionali di tennis 2018 - ad oggi la giovane Italia non è ancora diventata GRANDE : Mai come stavolta, un po’ tutti credevamo che avrebbe potuto essere l’anno della giovane Italia del tennis. Da Berrettini a Sonego passando per Cecchinato, una nuova generazione molto attesa è pronta ad affermarsi. Gli Internazionali Bnl d’Italia 2018 ci hanno detto che sì, qualcosa si muove, ci sono delle belle prospettive, ma poco di più: tutti hanno giocato bene ma sono stati eliminati già al secondo turno. Per il momento l’Italia del tennis ...

Tennis - Internazionali - Vinci : "La top ten la soddisfazione più GRANDE" : "Come si sta in vacanza? Eh...ancora devo realizzare, domani potrò dirlo meglio!". Ride, svuotata e felice, Roberta Vinci. La sconfitta con la serba Krunic è in fondo l'aspetto che meno le interessa: "...

Roberta Vinci si ritira/ Addio al tennis : il GRANDE Slam con la Errani e quella magica notte di fine estate : Roberta Vinci dice Addio al tennis giocato dopo la sconfitta a Roma: tra i grandi successi in carriera il Grande Slam centrato nel doppio e la finale degli Us Open contro la Pennetta(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:35:00 GMT)

Tennis - via agli internazionali Roma 2018. Così il “GRANDE show” da oltre 30 milioni di fatturato si rimette in moto : Ci saranno i campioni (qualcuno in meno del passato: Roger Federer e Serena Williams hanno dato forfait). Arriveranno anche politici, calciatori, starlette e vip di ogni genere: non mancano mai. Si respirerà quell’atmosfera da Grande Bellezza che rivive ad ogni edizione, tra i marmi del Foro Italico e le notti Romane che proseguono sempre in qualche locale rinomato della Capitale. Magari si giocherà pure grande Tennis. Fino a domenica 20 maggio ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci - una GRANDE leggenda azzurra saluterà con l’abbraccio del Foro Italico : “La mia ultima partita sarà una festa. E voi siete invitati. Roma, Foro Italico 2018“. Con questo tweet di alcuni mesi fa Roberta Vinci annunciava il proprio ritiro agonistico sul rosso capitolino. Il gran giorno sta per arrivare. Inserita nel tabellone principale, grazie ad una meritata wild card, Roberta si appresta a concludere una carriera ricca di soddisfazioni in cui, forse, il proprio Tennis talentuoso avrebbe meritato anche ...

Capoccioni : vogliamo portare GRANDE TENNIS nelle periferie : Capoccioni: sopralluoghi per identificare zone idonee a tre campi temporanei Roma – Queste le parole di Roberta Capoccioni (ex Municipio III). “Con la collaborazione dei tecnici del Coni, abbiamo effettuato dei sopralluoghi nel nostro Municipio. Per identificare le aree più idonee alla realizzazione di tre campi temporanei. I quali ospiteranno le partite tra i campioni degli Internazionali di Roma ed i cittadini”. Capoccioni: ...

Internazionali BNL d'Italia 2018 : torna il GRANDE TENNIS a Roma : Il legame ultra decennale tra BNL e il tennis è parte di un rapporto altrettanto stretto che la Banca condivide con tutto il mondo dello sport. Da più di 70 anni, infatti, BNL è partner del CONI: le ...

Tennis - Novak Djokovic sarà allenato da Marian Vajda : GRANDE ritorno al passato dopo gli addii di Stepanek e Agassi : Novak Djokovic ha comunicato che Marian Vajda sarà il suo nuovo allenatore. dopo aver annunciato la separazione da Radek Stepanek e Andre Agassi, l’ex numero 1 al mondo torna al passato e sarà dunque affiancato dal suo coach storico da cui si era separato nel maggio del 2017 dopo dieci anni di collaborazione. Il serbo, attualmente numero 13 del ranking ATP e reduce dalla terza operazione al polso destro, sta vivendo un momento travagliato ...