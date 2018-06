Gp d' Italia | Rossi in pole

Gp Italia : pole di Rossi al Mugello : ANSA, - ROMA, 2 GIU - pole di Valentino Rossi nel Gp d'talia di motociclismo al Mugello. Il pilota di Tavullia, in sella alla Yamaha e con un nuovo casco tricolore, per commemorare il 2 giugno, ha ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Valentino Rossi FENOMENO! L’eroe del Mugello firma una pole position sontuosa! Il ruggito del Campionissimo! : Valentino Rossi partirà dalla pole position nel GP d’Italia al Mugello. Lo aveva detto che avrebbe dato “più del massimo” ed effettivamente così è stato. Il Dottore si è aggiudicato una qualifica pazzesca, in cui l’equilibrio ha regnato sovrano fino all’irrompere del pilota della Yamaha, che ha stampato un giro in 1’46″208, battendo di oltre due decimi il record della pole stabilito tre anni fa da Andrea ...

Griglia di partenza MotoGP - Qualifiche GP Italia : risultato e classifica. Pole-position di Valentino Rossi - capolavoro del n.46! : Le Qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP, sorridono ad una grandioso Valentino Rossi che realizza un capolavoro nel time-attack (55esima pole in carriera), in sella alla sua prima Yamaha, e la prima pole da Motegi 2016. Una prestazione valsa anche il nuovo record della pista a precedere Jorge Lorenzo (Ducati) ed il compagno di squadra di Maverick Vinales. Bene anche Andrea Iannone (Suzuki) e Danilo Petrucci ...

MotoGp Italia - Libere 4 : scatto Iannone - Rossi è 6° : SCARPERIA - Si scaldano i motori in vista delle Qualifiche. Nelle Libere 4 il più veloce è stato Iannone su Suzuki, che conferma la buona forma dimostrata già ieri. Per lui cronometro fermo a 1:47.548.

Mugello - Valentino Rossi con il casco tricolore : omaggio all'Italia unita : Valentino Rossi ha svelato la nuova livrea del suo casco dedicata al Gran premio d'Italia al Mugello. Il casco, realizzato come ogni anno dal designer Aldo Drudi, ha come colori dominanti il bianco ...

MotoGp - Gp Italia : Marquez vola nelle terze libere - Rossi terzo dietro Iannone : L'omaggio di Valentino Rossi, sul casco la scritta ''Viva l'Italia'' Il più veloce, ancora una volta, è il campione del mondo in carica: Marc negli ultimi minuti delle Fp3 fa la voce grossa e il suo ...

MotoGp Italia - Libere 3 : miglior tempo di Marquez - Rossi 3° : SCARPERIA - Marc Marquez domina le Libere 3 al Mugello e piazza la sua Honda davanti a tutti, scalzando per 3 decimi il primo tempo di Iannone, 2°. Poi ecco Rossi, Lorenzo e Zarco; seguiti da ...