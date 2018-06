Governo | tra martedì e mercoledì la fiducia del Parlamento

Vittorio Feltri : 'Perché Mattarella alla fine è l'unico vero vincitore su questo Governo straccione' : A bocce ferme si ragiona meglio. La soluzione adottata da Mattarella era l' unica praticabile. Il solo vincitore a conti fatti è il presidente. Che, dopo aver commesso alcuni errori che gli abbiamo ...

Governo - Pd all’attacco della ministra della Difesa : “Presidente di una struttura che reclutava mercenari” : Il primo è stato il deputato Michele Anzaldi, poi a seguire molti esponenti del Pd – tra cui il presidente Andrea Orfini – sono andati all’attacco della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta.”Governo del cambiamento significa mettere al ministero della Difesa la presidente di una struttura che reclutava mercenari. Ovviamente scordandosi di dirlo” twitta Orfini. Romana di Velletri, 51 anni, Trenta è considerata ...

Le contraddizioni di un Governo con molti tecnici - ma politico nelle intenzioni : In più, il «no» del capo dello Stato alla designazione di Paolo Savona all'Economia da parte della Lega per le sue posizioni contro l'euro, ha mostrato la fermezza di Mattarella; ma anche confermato ...

Famiglie arcobaleno - Salvini : idee Fontana non in contratto Governo : "Fontana è libero di avere le sue idee" ma "non sono priorità e non sono nel contratto di governo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentando le dichiarazioni del titolare al ...

Lorenzo Fontana - "Governo non cambierà legge Unioni civili"/ Salvini : non è nel Contratto di Governo : Lorenzo Fontana, "governo non cambierà legge Unioni civili": il neo ministro alla Disabilità e alla Famiglia ha parlato degli obiettivi di Lega e M5s.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:36:00 GMT)

Famiglie gay - Salvini : “Le idee di Fontana non sono nel contratto di Governo” : Matteo Salvini, il neo-ministro dell’Interno, ha deciso di commentate le idee del ministro della Famiglia e Disabilità, Lorenzo Fontana, che in un’intervista si è detto contrario alle Famiglie omosessuali e al diritto all’aborto. ...

La parata del 2 giugno - battesimo del Governo tra selfie e promesse : Inevitabile l'apprezzamento per il ruolo delle Forze armate in Italia e nel mondo espresso dal capo dello Stato nei messaggi al neoministro, Elisabetta Trenta , e al capo di Stato maggiore della ...

Governo - Fontana : “Famiglie gay non esistono. Più figli - meno aborti”. Salvini : “Le sue idee non sono nel contratto di Governo” : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la famiglia, che è “quella naturale”, mentre le famiglie arcobaleno “per la legge non esistono”. Questo in sintesi il pensiero del neoministro della Famiglia e disabilità Lorenzo Fontana, oggi intervistato a giornali unificati da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino. Un intervento multiplo teso da un lato a rassicurare, ...

Governo - il ministro Fontana 'Le famiglie gay non esistono'. Salvini 'Sue idee non in contratto' : ROMA - Sostenere la famiglia, che è 'quella naturale', mentre le famiglie arcobaleno 'per la legge non esistono'. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le line guida che ispirano ...

Governo - Travaglio : “Programma di centro con punte progressiste e inquietanti di destra”. Scontro con Zucconi : Polemica accesa a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Vittorio Zucconi, editorialista di Repubblica, sul Governo Conte e l’accordo M5s-Lega. Zucconi sbotta quando Travaglio usa l’aggettivo “parafascista” in riferimento al contratto di Governo: “Io non ho mai detto questa sciocchezza, te ne assumi le responsabilità”. “Io non sto parlando di te” – ribatte il direttore del Fatto – “Non ti ho citato. Ti ...

Governo : Cav - formula contraddittoria : ANSA , ROMA , 2 GIU 'La festa della Repubblica quest'annocade in un momento particolarmente difficile, al termine dellacrisi politica e istituzionale più complessa dal dopoguerra chevede alla luce una formula di Governo inedita e anchecontraddittoria, una formula di Governo non scelta dagliitaliani con il voto e che deve ...

Governo : Cav - formula contraddittoria : ANSA, - ROMA, 2 GIU - "La festa della Repubblica quest'anno cade in un momento particolarmente difficile, al termine della crisi politica e istituzionale più complessa dal dopoguerra che vede alla luce una formula di Governo inedita e anche contraddittoria, una formula di Governo non scelta dagli italiani con il voto e che deve ...

S&P tranquillizza : "Con il nuovo Governo no effetti immediati sul rating" : MILANO - Il rating sovrano dell'Italia non è a rischio downgrade dopo l'insedimento del nuovo governo retto da una maggioranza M5s-Lega. Lo sottolinea l'agenzia Standard & Poor's in una nota. 'La ...

Governo italiano 2018 : Conte assicura attuazione del contratto Video : Il Governo Conte è partito, tra esultazione e scetticismo. Il nuovo premier ha giurato [Video] davanti al Capo dello Stato, così come tutti i nuovi ministri. L'elenco non presenta novita', annoverando nomi che gia' si conoscevano da giorni. Si ipotizzava, ad esempio, la designazione come vicepremier di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che tra l'altro sono stati nominati, rispettivamente, ministro dell'Interno e ministro dello Sviluppo economico, ...