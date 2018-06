Governo | sindaco Sala | “Famiglie arcobaleno? Totalmente in disaccordo con Fontana

Il sindaco di Venezia : Basta negozi a un euro - speriamo che il Governo del cambiamento ci dia i poteri : Nuovi propositi per il settore commercio. Luigi Brugnaro, nel corso di un sopralluogo ai varchi, ha detto che bisogna valorizzare il Made in Italy

Governo : sindaco Verona - si sblocchino subito fondi per sicurezza : Verona, mag. (AdnKronos) – ‘La prima cosa che chiederemo al nuovo Governo, attraverso i nostri rappresentanti in Parlamento, sarà quella di utilizzare una quota delle risorse comunali bloccate dal Patto di Stabilità, per investimenti sulla sicurezza. Allo stesso tempo domanderemo allo Stato di intervenire con forza per tutelare tutti i cittadini, soprattutto contrastando il fenomeno dell’immigrazione clandestina e garantendo al ...

Governo : sindaco Jesolo - sì a cambio norme e politiche immigrazione : Venezia, 25 mag. (AdnKronos) – ‘Sul fatto che vadano cambiate politiche e norme sull’immigrazione, sono pienamente d’accordo. Per poter esprimere un giudizio di merito, è necessario vedere nel concreto cosa si vuole fare. Se Salvini su questo ha già delle idee, le presenti”. Così il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, all’Adnkronos commenta il cambio di direzione sul fronte delle politiche per ...

Governo : sindaco Pozzallo - su migranti segua percorso Minniti : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – “Le critiche di queste ultime ore nei confronti del ministro Minniti sono assolutamente ingiustificate e incomprensibili. Ci auguriamo che la linea politica sull’immigrazione non venga modificata e che il nuovo ministro possa continuare il percorso avviato da Minniti, continuando a essere vicino concretamente ai Comuni di frontiera quale è Pozzallo”. Lo dice il sindaco della cittadina del ...

Governo - il sindaco centrista di San Giovanni Rotondo : “Conte è preparatissimo - conosco il suo valore” : Intervista al sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla (sostenuto da una coalizione di centro) sul suo concittadino Giuseppe Conte indicato come premier del Governo M5s-Lega. L'articolo Governo, il sindaco centrista di San Giovanni Rotondo: “Conte è preparatissimo, conosco il suo valore” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Varese - Al gazebo il sindaco Galimberti vota no al Contratto di Governo : Preoccupante anche il solo pensiero di poter chiudere aziende del nostro Paese perché si rischia di avere ripercussioni sul lavoro e l'intera economia nazionale. L'eventuale applicazione anche di ...

VIRGINIA RAGGI - “AL Governo M5S CHIEDEREMO PIU FONDI”/ “Roma soffre” : il Sindaco rilancia sulle buche : VIRGINIA RAGGI, "Roma soffre": il Sindaco della Capitale ha parlato del lavoro della sua amministrazione e del nuovo GOVERNO M5s-Lega che sta nascendo.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:16:00 GMT)

Governo : sindaco Jesolo - preoccupa voto a luglio - rallenta attività industria turismo : Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - “L’ipotesi che sta circolando in questi giorni ed in queste ore di elezioni anticipate nel mese di luglio, è preoccupante. Si pensi a cosa può voler dire questo per le località turistiche come Jesolo, che si troverebbero già nel pieno della stagione - sottolinea all'Adn