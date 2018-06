Governo M5s-Lega | la sfida ‘anti-sistema’ contro la deriva neoliberista

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 giugno 2018) Altro chepopulista, è sufficiente leggere l’accordo di programma per rendersi conto che sui temi cruciali di economia, finanza e lavoro il M5s e lastanno proponendo un cambio di rottalache sta mettendo in ginocchio l’Europa. Il tema del programma di-M5s va affrontato ponendo l’attenzione su due grandi temi: quello della democrazia degli Stati rispetto alle decisioni calate dall’alto, in particolare dall’Ue ovvero dalla Troika e quello dei temi effettivamente affrontati dae M5s. Sta emergendo in modo chiaro – anche per il cittadino meno attento – come chi detiene il timone dell’Europa (Francia e Germania) pretende di continuare a imporre l’austerità (più tasse e meno diritti) indipendentemente dalle scelte alternative espresse dai cittadini votando partiti che in modo più o meno ...