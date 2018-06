Governo M5s-Lega | d’ora in poi conteranno solo i fatti E noi vigileremo

ilfattoquotidiano

: L’incarico di Ministro per i Rapporti con il #Parlamento e la #DemocraziaDiretta è un onore. Lavorerò per valorizza… - riccardo_fra : L’incarico di Ministro per i Rapporti con il #Parlamento e la #DemocraziaDiretta è un onore. Lavorerò per valorizza… - NicolaMorra63 : Grazie Piero. Se non ce l’avessi chiesto, probabilmente non saremmo qui... #M5S #Governo #Conte - M5S_Europa : Adesso è ufficiale! Giuseppe Conte è il Premier del Governo del cambiamento! Buon lavoro Presidente!… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Qualesarà ce lo rac. Non gli strali dei giornali o le cassandre pronte già adesso a dire che tutto andrà male. La strada, certo, è in salita. Le attese di molti cittadini sono altissime, l’avversione e la paura di altri è massima, mentre i soldi in cassa sono decisamente pochi. Ma in attesa di capire come davvero la neonata maggioranza gialloverde intenda tenere insieme i tagli alle tasse con gli aumenti della spesa sociale e degli investimenti previsti nel contratto di, noi almeno un punto di forza nel nuovo esecutivo lo vediamo. Un punto che da altri osservatori viene invece considerato una debolezza: la contemporanea presenza al tavolo del consiglio dei ministri di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Tutti o quasi dicono che Giuseppe Conte, il premier di mediazione autonominatosi “avvocato del popolo”, è destinato in mezzo a loro a fare la ...