Governo | Der Spiegel assolve gli elettori italiani e condanna i politici Ma anche l’Ue

Governo - Der Spiegel assolve gli elettori italiani e condanna i politici. Ma anche l’Europa : Per Der Spiegel la situazione italiana è “La tragedia”. Questo è il titolo della lunga analisi sulla Penisola a cui il settimanale tedesco dedica la copertina e undici pagine. Ma gli attacchi all’Italia a cui Der Spiegel ci ha abituato, almeno in questo caso, si fermano ai titoli e a quella copertina con gli spaghetti a forma di cappio anticipata venerdì. Infatti, l’articolo apparso sul primo numero di giugno non è altro che un ritratto del ...

Governo M5s-Lega - la sfida ‘anti-sistema’ contro la deriva neoliberista : Altro che Governo populista, è sufficiente leggere l’accordo di programma per rendersi conto che sui temi cruciali di economia, finanza e lavoro il M5s e la Lega stanno proponendo un cambio di rotta contro la deriva neoliberista che sta mettendo in ginocchio l’Europa. Il tema del programma di Governo Lega-M5s va affrontato ponendo l’attenzione su due grandi temi: quello della democrazia degli Stati rispetto alle decisioni ...

Governo - Travaglio : “Salvini? Dopo di 25 anni di predicazione irresponsabile ora voglio vederlo alla prova del realismo” : “Salvini? Quando siederà finalmente responsabilizzato sulla poltrona del Viminale, o ci fa vedere la ricetta per guarire da tutti i mali oppure dovrà riconoscere, per esempio, che un suo predecessore come Marco Minniti non era un pericoloso “buonista”, ma un ministro di centrosinistra che faceva quello che si poteva fare, anche a costo di prendersi l’accusa di essere fascista e razzista, perché faceva rispettare le leggi”. Così a Otto e Mezzo ...

Pirozzi : nuovo Governo terrà in considerazione aree sisma : Pirozzi: grande in bocca al lupo a nuovo governo Roma -Di seguito le parole del consigliere regionale e presidente della XII Commissione del Consiglio regionale del Lazio, Sergio Pirozzi. “Ritengo doveroso porgere un grande in bocca lupo al nuovo governo. Con la certezza che l’esecutivo saprà tenere in altissima considerazione le aree colpite dal sisma”. “Siamo un Paese in codice rosso, con situazioni di estrema gravità. ...

Governo - la stampa tedesca divisa. Der Spiegel : “Il silenzio è d’oro” ma Die Zeit : “I problemi italiani sono quelli dell’Ue” : I politici tedeschi “si stanno trattenendo” dal rilasciare commenti sulla situazione italiana. Lo scrive Der Spiegel che spiega come in Germania siano rimasti scottati dal caso Oettinger e poi dall’indignazione per le parole di Juncker, capendo che in questo momento “il silenzio è oro”, titolo dell’articolo apparso sul sito del settimanale tedesco. Non tutta la stampa però è d’accordo con l’idea di dover stare a guardare. Altri giornali ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 giugno : Il Governo c’è ora fateci vedere il cambiamento : L’epilogo È fatta dopo tre mesi di follie: il governo c’è, Conte premier Il professore torna al Colle con la lista dei ministri e stavolta passa il vaglio di Mattarella. Il giuramento dei gialloverdi oggi alle 16 di Tommaso Rodano Meglio o meno peggio? di Marco Travaglio È con somma sorpresa, mista a incredulità, che registriamo la prevalenza del buonsenso dopo 88 giorni di manicomio. Ci sarà tempo per giudicare il governo Conte. E ...

Governo : Di Maio - leader M5S vice premier e superministro : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Entrato Papa nel ‘conclave’ per il Governo Lega-M5S, il candidato premier Luigi Di Maio ne esce cardinale con la nomina a vice premier e capo del ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico. Un ruolo che a breve ricoprirà a soli 32 anni d’età, un record per la storia italiana. Un primato – quello a capo del dicastero di via Veneto- che si affianca ad un altro messo a segno dal ...

Governo : Di Maio - leader M5S vice premier e superministro (2) : (AdnKronos) – Ed è a Montecitorio che inizia la lunga corsa di Di Maio, artefice di un’ascesa nel Movimento che sembra contraddire quell’uno vale uno che a lungo è stato il leitmotiv grillino. Pressoché sconosciuto, viene eletto vicepresidente della Camera in seguito ad un primo step che prevede la ‘graticola’ dei suoi colleghi, vale a dire il fuoco di domande incrociate per testare la preparazione dei candidati a ...

Governo : Di Maio - leader M5S vice premier e superministro (3) : (AdnKronos) – Ma con fatica Di Maio -sotto accusa nel direttorio per non aver condiviso alcune informazioni in suo possesso sulle indagini a carico di Muraro- resta in prima linea, non si schiera contro la sindaca ma la supporta, un passo alla volta conquista la fiducia di Davide Casaleggio e lancia la sua Opa sul Movimento.Che conquista ufficialmente nel settembre 2017, quando si candida alle elezioni primarie per scegliere il candidato ...

Governo - si mira a chiudere la squadra : Conte premier - la (probabile) lista dei ministri : Qualora si riuscisse a varare un Governo politico frutto dell'accordo tra Movimento 5 stelle e Lega già da domenica 3 Giugno il presidente del Consiglio potrebbe presentarsi al Senato per il...

Governo - commissario Ue : “Inammissibile speculare e interferire. Bisogna comprendere frustrazioni e collera” : “Quello che è chiaro è che la democrazia deve avere l’ultima parola, non devono esserci piani qui o là che contraddicano la democrazia. Sono gli italiani che decideranno del loro destino e naturalmente noi rispettiamo tutti il posto dell’Italia come fondatore dell’Europa e come Paese al cuore della zona euro”. L’ultima parola sul “caso Italia” che negli ultimi giorni ha agitato mercati e cancellerie è ...

Governo - Salvini vola a Roma Incontro con Di Maio per chiudere Rumor : smentito il nome di Ciocca : Matteo Salvini ha annullato il lungo programma di comizi in agenda oggi in Lombardia, in vista delle amministrative del 10 giugno. Il segretario leghista, che difficilmente cancella appuntamenti elettorali, e' atteso a Roma dove Segui su affaritaliani.it

Governo - Salvini vola a Roma Incontro con Di Maio per chiudere Savona alle Politiche Europee : Matteo Salvini ha annullato il lungo programma di comizi in agenda oggi in Lombardia, in vista delle amministrative del 10 giugno. Il segretario leghista, che difficilmente cancella appuntamenti elettorali, e' atteso a Roma dove Segui su affaritaliani.it

Governo - Salvini vola a Roma Incontro con Di Maio per chiudere Ciocca Economia - Savona Esteri : Matteo Salvini ha annullato il lungo programma di comizi in agenda oggi in Lombardia, in vista delle amministrative del 10 giugno. Il segretario leghista, che difficilmente cancella appuntamenti elettorali, e' atteso a Roma dove Segui su affaritaliani.it