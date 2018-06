Governo Conte? Le istruzioni per l' uso di Enzo Scotti | Link Campus

Berlusconi ribadisce il 'no' alla fiducia al Governo Conte : Roma, 2 giu. , askanews, 'Noi rimaniamo coerenti e fedeli al voto del popolo di centro-destra e saremo perciò molto rigorosi nell'opporci a tutto quello che giudicheremo non positivo per l'Italia e ...

I primi passi del Governo Conte e la pagliuzza nell'occhio dei ministri : La vecchia classe politica , vecchia nel senso di classe politica spazzata via dalla nuova maggioranza, da ieri si affanna a cercare la pagliuzza nell'occhio nei cv dei nuovi ministri, quando, in generale, almeno questi nuovi un cv ce l'hanno. Per carità in ...

Quali sono i numeri del Governo Conte alla Camera e al Senato : Lunedì si riuniranno le Conferenze dei capigruppo di Camera e Senato per decidere il timing delle votazioni sulla fiducia al governo Conte. L'ipotesi al momento più attendibile è che il Senato voti la fiducia nella giornata di martedì mentre l'indomani, mercoledì 6, toccherà alla Camera. Al Senato, primo vero banco di prova, il nuovo governo ...

Festa del 2 giugno per l'esordio di Conte. Mezzo Governo alla parata : Prima uscita pubblica per il governo, in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno. 'E' la Festa di tutti noi, tenete duro ora passiamo ai fatti' assicura il presidente del Consiglio Conte.'Il ...

I ministri del nuovo Governo Conte : I recenti eventi politici hanno costruito un retroscena storico disdicevole per l'Italia. In mezzo a contrasti tra il Quirinale e i partiti populisti, il mondo intero ha ritenuto opportuno esprimersi circa la situazione che ha causato la divisione del Bel Paese in due fazioni contrastanti. Nel bene o nel male, dopo ben 88 giorni di crisi, oggi l'Italia ha finalmente un governo. Frutto dell'alleanza tra i due partiti Lega e Movimento 5 Stelle, il ...

Il video di Silvio Berlusconi che annuncia la sua opposizione al Governo Conte : Ha detto che Forza Italia si opporrò al populismo, al pauperismo e al giustizialismo di questo governo che vuole «conciliare valori e programmi diversi se non addirittura opposti» The post Il video di Silvio Berlusconi che annuncia la sua opposizione al governo Conte appeared first on Il Post.

Governo Conte - ecco i primi impegni : dalla fiducia in Aula al summit Nato : Dopo la stretta di mano al Quirinale, il primo giugno, tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il nuovo Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il nuovo Governo, forse uno dei più ...

Ecco chi esulta e chi sbraita per il Governo Conte : Ed è comparso nelle cronache dei totoministri più volte al posto del controverso o Contestato Paolo Savona al Ministero dell'Economia. Dove egli si troverebbe sicuramente adesso se non avesse ...

Governo italiano 2018 : Conte assicura attuazione del contratto Video : Il Governo Conte è partito, tra esultazione e scetticismo. Il nuovo premier ha giurato [Video] davanti al Capo dello Stato, così come tutti i nuovi ministri. L'elenco non presenta novita', annoverando nomi che gia' si conoscevano da giorni. Si ipotizzava, ad esempio, la designazione come vicepremier di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che tra l'altro sono stati nominati, rispettivamente, ministro dell'Interno e ministro dello Sviluppo economico, ...

Il Governo Conte si è insediato. Primo Cdm dopo il giuramento : 18.08 - Il Primo Consiglio dei ministri del Governo Conte è terminato, come si apprende dal canale Twitter di Palazzo Chigi. È durato una quindicina di minuti.Terminato il Consiglio dei Ministri n.1— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) June 1, 2018 17.58 - Arrivano i primi auguri dall'estero al neonato Governo Conte. Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo dice che l'amministrazione Trump "non vede l'ora" di continuare a collaborare con ...

"Eleganti - sorridenti - democratici". Salvini alla parata del 2 giugno tranquillizza sul Governo Conte : "Cosa dico a chi ha paura di questo governo? Siamo eleganti, sorridenti, democratici. Nelle prossime ore sentirò i ministri degli interni di diversi paesi europei con cui collaborare e non litigare. Ci sta che chi era al governo e ora si farà un po' di sana e robusta opposizione non sia Contento...". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della parata del 2 giugno.La formazione del nuovo governo, che ieri ha ...

