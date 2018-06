Governo Conte | il potere è ancora maschio Per le donne pochi ministeri e un ruolo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 giugno 2018) L’Italia non è un Paese per. Non. Ieri è stato varato ilLegastellato con a bordo tredici ministri e solo cinque ministre, di cui quattro senza portafoglio: Giulia Grillo, Elisabetta Trenta, Erika Stefani, Giulia Bongiorno e Barbara Lezzi. Di questi cinque, l’unico ministero chiave è quello della Difesa, affidato ad Elisabetta Trenta del Movimento 5 Stelle. La composizione delrende evidente che la nomina delle ministre è stata fatta per dare unntino all’elettorato femminile appioppando qualche dicastero di scarsa rilevanza (a parte quello della Difesa) anche allee che il triumvirato-Di Maio-Salvini mantiene ilben saldo nelle mani maschili. E’ agli uomini che vanno i ruoli chiave per la politica del Paese. Che aria tirava per le(e non solo), lo si era capito leggendo il “contratto” tra Lega e Movimento 5 ...