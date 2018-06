Google blocca il contratto di intelligenza artificiale con il Pentagono | “C’è il rischio

Google blocca le inserzioni sul referendum irlandese e gli anti-abortisti insorgono : (foto: Getty Images) Per i big della Silicon Valley questo è il momento delle prime prove tecniche di gestione di eventi politici cruciali nel post Cambridge Analytica. Tocca all’Irlanda, con un referendum sull’aborto che porterà i cittadini alle urne il 25 maggio. Se Facebook ha già dichiarato che non accetterà più nessun annuncio pubblicitario che provenga da altri Paesi e che cerchi di influenzare il voto, Google ha spostato ...

Google Foto 3.2 si prepara a introdurre le azioni suggerite e a bloccare le immagini : Google Foto riceve un aggiornamento alla versione 3.2 che prepara la possibilità di bloccare le immagini con l'impronta digitale e si appresta a introdurre i suggerimenti per le modifiche alle Foto. L'articolo Google Foto 3.2 si prepara a introdurre le azioni suggerite e a bloccare le immagini proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 : Google Chrome o Cortana si blocca in April Update? Ecco come risolvere : Su Reddit si è aperta in questi giorni un’accesa discussione su un particolare problema riscontrato da alcuni utenti Windows 10 che hanno aggiornato il proprio PC o tablet ad April Update. Scendendo nei dettagli, la nuova versione del sistema operativo di casa Redmond provoca occasionalmente il crash di alcune applicazione tra cui Google Chrome, il browser più utilizzato al mondo, e Cortana indispensabile per effettuare le ricerche ...

Google vuole bloccare le estensioni di cripto-mining dal Chrome Web Store : Google ha preso l'importante decisione di iniziare a bloccare le estensioni dedicate al cripto-mining presenti nel Chrome Web Store. Il nuovo ban colpisce un gran numero di estensioni, non solo quelle aventi apparentemente altre funzioni e che si occupavano del mining di nascosto, ma anche tutte quelle aventi nel mining di criptovalute la propria feature principale. L'articolo Google vuole bloccare le estensioni di cripto-mining dal Chrome Web ...

Google App e servizi bloccati su dispositivi non certificati : attenzione alle rom personalizzate : Google ora blocca le sue applicazioni e i servizi su dispositivi Android non certificati, ma consente agli utenti che utilizzano ROM personalizzate di poter richiedere l’autorizzazione.Seppure il sistema operativo Android sia open source, ovvero ha un codice sorgente ampiamente modificabile dal punto di vista dell’interfaccia e delle funzionalità, Google per mantenere sicuro e coerente il proprio software con le aspettative degli ...

