Gli sleep tracker funzionano davvero per monitorare la qualità del sonno?

(Di sabato 2 giugno 2018) Glio sono una moda destinata lentamente a esaurirsi? Il mercato sembra premiare questi dispositivi che monitorano ladelinformando l’utente a proposito di quanto ha dormito profondamente e quante volte si è agitato, utilizzando soprattutto il battito cardiaco e il rilevamento del movimento. C’è da dire che la funzionalità diè inclusa in gadget nati soprattutto per altro, come smartband e smartwatch che sono rispettivamente braccialetti per l’attività sportiva e orologi tecnologici e companion per gli smartphone. Tuttavia, quanto c’è da fidarsi di queste informazioni? Ha sollevato un’interessante riflessione la recente indagine del Journal of ClinicalMedicine (condotta da ricercatori della Rush University Medical School e della Feinberg School of Medicine presso la Northwestern ...