Sono tra 700mila e 1 milione i lavoratori della "gig", lavori "on demand", dove domanda e offerta si incontrano su piattaforme web, secondo i dati della Fondazione Debenedetti presentati al Festival Economia di Trento. Dall'analisi sull'emerge che la metà di chi fa questi lavori è donna, con livelli di studio elevato. Solo per 150mila, 0,4% popolazione attiva, è l' unico lavoro. Gli immigrati solo il 3%. Vengono contrattualizzati nel 10% dei casi come cococo,nel 50% lavoro occasionale. Guadagno: 839se lavoro unico.(Di sabato 2 giugno 2018)