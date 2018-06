: Giappone,calo demografico: nuovo record - NotizieIN : Giappone,calo demografico: nuovo record - CyberNewsH24 : #News #Giappone,calo demografico: nuovo record - TelevideoRai101 : Giappone,calo demografico: nuovo record -

Non si arresta il declinoin, dove l'ultimo censimento della popolazione ha evidenziato un tasso di fertilità pari a 1,43 per donna nel 2017, indello 0,01 rispetto al 2016. Guida il numero di nascite l'isola di Okinawa con 1,94, mentre Tokyo frena con 1,21. Il numero dei nuovi nati è stato pari a 946.000, cioè 31.000 in meno rispetto al 2016 stabilendo unnegativo. Tenendo presente il numero dei decessi, il decrementoè stato pari a 394.000 unità.(Di sabato 2 giugno 2018)