Genova | incidente sul lavoro in porto | operaio ferito a Calata Sanità

Morti sul lavoro - dopo l’ultimo incidente a Taranto - oggi anche l’Ilva di Genova si ferma : dopo la morte ieri di un operaio nello stabilimento di Taranto: è il secondo sciopero in pochi giorni in Liguria per casi di incidenti sul lavoro

Genova - tamponamento a catena sulla Sopraelevata/ Incidente e caos nel capoluogo ligure - traffico in tilt : Genova, tamponamento a catena sulla Sopraelevata. Incidente e caos nel capoluogo ligure, traffico in tilt dopo lo scontro fra quattro autoveicoli all'altezza del casello Genova Ovest(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:26:00 GMT)

Genova - CROLLO TORRE PILOTI : INCHIESTA BIS/ L'incidente del Jolly Nero : a giudizio 2 società e 12 persone : Si apre un nuovo filone processuale nel caso delL'incidente navale che provocò il CROLLO della TORRE PILOTI del porto di GENOVA il 7 maggio del 2013, nuovi rinvii a giudizio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:02:00 GMT)

Incidente mortale a Genova / Motociclista di 45 anni muore tra Chiavari e Zoagli : Incidente mortale a Genova, un Motociclista di quarantacinque anni muore in provincia tra Chiavari e Zoagli. Scontro con un auto all'altezza del santuario delle Grazie, moto in fiamme.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 00:25:00 GMT)

Genova - incidente in stazione a Brignole - VIDEO : Lieve incidente ferroviario questa mattina nella stazione di Genova Brignole, quando un treno senza passeggeri in fase di manovra ha deragliato e si è schiantato sul vicino binario tronco. I motivi dell'incidente sono ancora da chiarire e non è escluso che alla base ci sia stato un guasto del sistema di controllo della marcia del treno (SCMT). Il treno sarebbe dovuto partire dalla stazione di Brignole in direzione Busalla, ma la circolazione è ...

INCIDENTE IN A10 - TIR ROVESCIATO/ Traffico tornato alla normalità ma Genova resta un problema : INCIDENTE in A10, camion di traverso: l'autostrada è stata chiusa fra Aeroporto e Genova Pegli, conducente del tir in codice giallo. E’ successo questa mattina attorno alle ore 5:45(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:02:00 GMT)

Vte Genova - camionista travolto dal tir/ Pra’ - incidente al porto : traffico in tilt e scalo chiuso fino a sera : incidente mortale al Vte di Pra', porto di Genova: ultime notizie, morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia. traffico in tilt su tutta la città, scalo chiuso per sciopero(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:00:00 GMT)

