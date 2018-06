Fotocamera Samsung Galaxy Note 9 migliorata rispetto all’S9 Plus : ulteriori vantaggi : Il comparto fotografico del Samsung Galaxy Note 9 si preannuncia essere migliore di quella innestata sul Galaxy S9 Plus, la cosiddetta Fotocamera reinventata che aveva fatto vibrare la passione degli amanti del genere. La serie Note, del resto, si è sempre distinta per l'implementazione di una serie di miglioramenti più o meno importanti alla componentistica, vista l'introduzione lo scorso anno del sistema doppio posteriore con il Note 8. ...

Il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe avere una fotocamera migliore del Samsung Galaxy S9 Plus : Stando alle ultime indiscrezioni, la fotocamera del Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe essere migliore di quella utilizzata sul Samsung Galaxy S9 Plus L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe avere una fotocamera migliore del Samsung Galaxy S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 : presentazione il 9 agosto (rumor) : Il Galaxy Note 9 potrebbe essere presentato il 9 agosto secondo fonti anonime di Bloomberg con rilascio del phablet Samsung entro la fine dello stesso mese. Tanta fretta di riconquistare fette di mercato perse in favore di Apple, di Huawei e Xiaomi, lancio agevolato da caratteristiche non dissimili dal modello dello scorso anno e da caratteristiche già testate con il Galaxy S9. Galaxy Note 9 ad inizio agosto: la nuova data Rumor sul lancio ...

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere presentato il 9 agosto : Secondo un rapporto pubblicato da Bloomberg, Samsung potrebbe organizzare un evento Unpacked per il 9 agosto. Protagonista ovviamente Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere presentato il 9 agosto proviene da TuttoAndroid.

Data di uscita Samsung Galaxy Note 9 il 9 agosto? Tutte le specifiche date per certe : Habemus Data di uscita Samsung Galaxy Note 9. Per quanto ancora non ufficializzato dal produttore asiatico, l'appuntamento per la presentazione del successore del Samsung Galaxy Note 8 sarebbe stato fissato fra poco più di due mesi, il 9 agosto. L'evento "Unpacked", con ogni probabilità, dovrebbe aver luogo a New York. Qualche retroscena sulla fata di presentazione. Nelle ultime settimane si era fatta avanti l'idea che il Samsung Galaxy Note ...

In aggiornamento OTA il Samsung Galaxy Note 8 : XXU3CRE5 per no brand Italia : Fa la propria comparsa sui server di Samsung Update LIVE! l'aggiornamento N950FXXU3CRE5 con patch di sicurezza di maggio riservato ai Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia, segno evidente che anche i pacchetti OTA sono partiti, come invece ancora non era accaduto qualche giorno fa, quando per la prima volta vi parlammo della disponibilità del firmware su Smart Switch, il software proprietario attraverso cui è possibile adempiere ad una gestione ...

Ritardi per Samsung Galaxy Note 9 forse a causa di un cambio nel design : Samsung Galaxy Note 9 ritardato di due settimane a causa di una modifica nel design dell'ultimo minuto per aumentare la sensazione di grip: ecco le ultime indiscrezione sul nuovo top di gamma di casa Samsung. L'articolo Ritardi per Samsung Galaxy Note 9 forse a causa di un cambio nel design proviene da TuttoAndroid.

Alcuni interventi sul Samsung Galaxy Note 9 : phablet rimandato - anche se di poco : Avremmo dovuto assistere alla presentazione del Samsung Galaxy Note 9 il prossimo 29 luglio, con circa 4 settimane di anticipo rispetto a quanto l'azienda sudcoreana ci aveva abituato da un po' di anni a questa parte. Ci avevate già messo il pensiero? Dispiace deludervi, ma, a quanto emerso sulle pagine di 'thebell.co.kr', il VP di Samsung Electronics, Lee Jae-yong, avrebbe preferito rimescolare le carte in tavola, e rivedere Alcuni aspetti del ...

Pochi cambiamenti tra Samsung Galaxy Note 9 e Note 8 : design pressoché inalterato : In cosa cambierà il Samsung Galaxy Note 9 rispetto al Note 8? In realtà le modifiche risulteranno minime, almeno da un punto di vista prettamente estetico. Fermo restando che il phablet di prossima generazione possa essere presentato con 3 settimane di anticipo rispetto a quella che finora è stata la tradizione, e vedersi alzare il sipario nella giornata del 29 luglio, c'è da dire che di stravolgimenti stilistici non dovrebbero essercene. Il ...

Samsung Galaxy Note 9 : nessuna rivoluzione in vista per il design : Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere un design in linea con gli ultimi top di gamma del produttore coreano e non particolarmente dissimile da quello dell'apprezzato predecessore Galaxy Note 8. Questo è quanto si ricava dalle presunte immagini della protezione dello schermo circolate in rete nelle ultime ore. L'articolo Samsung Galaxy Note 9: nessuna rivoluzione in vista per il design proviene da TuttoAndroid.

Riceve il terzo Oreo il Samsung Galaxy Note 8 : XXU3CRE5 per no brand Italia : Salgono a quota tre gli aggiornamenti Oreo rivolti ai Samsung Galaxy Note 8 nel mercato europeo, ed anche Italiano. Questa volta il phablet di ultima generazione è stato raggiunto dal pacchetto N950FXXU3CRE5, avente come date build il giorno 17 maggio. Tra le novità sostanziali l'introduzione della patch di sicurezza aggiornata al 1 maggio, e quindi l'ultima fin qui disponibile. A cambiare, però, è anche la parte MODEM, che passa dalla ...

Galaxy Note 9 : fino a 1TB di memoria “se sei fortunato” : Il lancio anticipato del Galaxy Note 9 sembra cosa ormai certa e il numero di leak e rumor che stanno girando in rete incrementano ogni giorno. Questo significa che effettivamente il phablet sudcoreano è in arrivo e con esso alcune novità inattese, potrebbe infatti avere una capacità di memorizzazione fino a 1TB. A fornire indicazioni sulle probabili specifiche di una versione cosiddetta premium del Note 9 è un leaker che di specifiche dei ...

Samsung Galaxy Note 8 e A5 (2017) si aggiornano - novità per il dual SIM di S9 e S9 Plus : Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A5 (2017) no brand si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di maggio 2018, mentre gli update degli scorsi giorni di Galaxy S9 e S9 Plus si scoprono includere altri miglioramenti per la gestione del dual SIM. L'articolo Samsung Galaxy Note 8 e A5 (2017) si aggiornano, novità per il dual SIM di S9 e S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Super pompato il Samsung Galaxy Note 9 : memorie mai viste - ma il prezzo? : Potrebbe essere presentato il prossimo 29 luglio il Samsung Galaxy Note 9, il phablet del colosso sudcoreano di cui è tornato nuovamente a parlare il leaker Ice Universe, che già in passato, in molte e diverse occasioni, ha dimostrato la propria operosa efficacia in fatto di anticipazioni. Il dispositivo, a suo dire, prevedrà un modello con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna, per un ammontare complessivo finora mai raggiunto dal produttore ...