G7 | Giappone | e' stato Usa contro tutti su dazi voluti da Trump

Marcello Mazzarella - l'appello dell'attore : "Aiutatemi a liberare mio figlio arrestato in Giappone " : Il noto attore Marcello Mazzarella , visto in diverse di fiction e film di successo comei Baarìa ha lanciato un appello per il figlio Piero Vincent arrestato in Giappone. Le parole dell'attore ' Sono ...

Marcello Mazzarella - l'appello dell'attore : «Aiutatemi a liberare mio figlio arrestato in Giappone » : Ha lanciato un appello in video, riempito le sue bacheche social di messaggi. L'attore Marcello Mazzarella , interprete di fiction e film , tra cui Baarìa, : suo figlio Piero Vincent, 27 anni, è stato ...

Valkyria Chronicles 4 : il lancio Giapponese è stato rimandato : Valkyria Chronicles 4 per Nintendo Switch è stato posticipato in Giappone.Come riporta Gematsu, la versione Switch del gioco è stata posticipata dalla sua finestra di lancio, che originariamente prevedeva un lancio per quest'estate. La nuova finestra di lancio dice autunno, per cui vi saranno ancora alcuni mesi da attendere.Valkyria Chronicles 4 per Switch includerà un buono per acquistare il nuovo annunciato Valkyria Chronicles ad un prezzo ...