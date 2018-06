Furgone del Comune in sosta vietata

Friuli - militare della base Usaf travolto da Furgone mentre era in bici : è in fin di vita : Il 26enne militare statunitense ha subito traumi multipli ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine dove ora è ricoverato in Rianimazione.Continua a leggere

CANADA : Furgone TRAVOLGE PASSANTI A TORONTO - 10 MORTI/ Video - gli amici del killer : "Non sapeva guidare" : Attentato a TORONTO , FURGONE TRAVOLGE PASSANTI : 10 MORTI . Video e ultime notizie sulla strage in CANADA , il killer è un 25enne non legato al terrorismo(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 18:38:00 GMT)

Cosa sappiamo del Furgone che ha investito la folla a Toronto : La persona arrestata per l’attacco a Toronto, 25 anni (Alek Minassian / LinkedIn) Un furgone bianco preso a noleggio si è lanciato su un marciapiede a Toronto, alle 13:30 circa di lunedì 23 aprile (le 19:30 in Italia), facendo 10 morti e 16 feriti, quattro dei quali in modo grave. Alek Minassian, 25 enne canadese di origini armene, che guidava il furgone è stato arrestato. The correct spelling of the arrested male in the Yonge And Finch ...