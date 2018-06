Fumo | che effetti ha sul cuore? Il video dell' Oms che vi farà dire addio alle sigarette

Con Ludmilla Radchenko in mostra il ProFumo del Pop : Angelo Crespi Il pop ha un Profumo? Certo e lo si può apprezzare nella mostra Scent of pop , Mondadori Store, piazza Duomo Milano, fino all'8 luglio, con opere di Ludmilla Radchenko, bellissima ...

Giornata Mondiale senza Tabacco : perché il Fumo dei genitori nuoce ai bambini : In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, Bambino Gesù Istituto per la Salute ha pubblicato un approfondimento sul fumo, in particolare nella delicata fase della gravidanza. Quando una donna fuma in questo particolare momento della sua vita, spiegano gli esperti, espone il nascituro ad una non indifferente serie di rischi. Il monossido di carbonio e la nicotina passano infatti facilmente la barriera placentare, riducono l’apporto ...

Ecco perché la Giornata Mondiale Senza Tabacco dovrebbe essere la Giornata Mondiale Senza Fumo : In occasione della “Giornata Mondiale Senza Tabacco” – la ricorrenza istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e prevista come ogni anno il 31 maggio – Philip Morris International (PMI) lancia quest’anno un segnale per sensibilizzare le istituzioni e i fumatori affinché l’evento diventi la “Giornata Mondiale Senza Fumo”. Secondo le stime di oggi, sono infatti moltissime le persone che continueranno a fumare nei prossimi ...

Incendio a Napoli : capannone che ospita migranti in fiamme/ Ultime notizie - video : colonna di Fumo in via Brin : Incendio a Napoli: capannone che ospita migranti in fiamme. Ultime notizie, video: colonna di fumo in via Brin, residenti abusivi in fuga. Gli aggiornamenti sul rogo(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:34:00 GMT)

Napoli - colonna di Fumo in via Marina : a fuoco il capannone che ospitava immigrati : Una densa colonna di fumo, visibile a distanza, si è alzata tra via Marina e corso Lucci a causa dell'incendio di un capannone, vicino al deposito Anm Stella Polare, utilizzato abusivamente da ...

Video - incendio al campo nomadi Corso Tazzoli a Torino/ Ultime notizie : nube di Fumo nero - bruciano baracche : Torino, maxi incendio dentro al campo nomadi di Corso Tazzoli in periferia: Video e Ultime notizie, soccorsi sul luogo. Enorme nube di fumo nera visibile a distanza, bruciano baracche(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 13:06:00 GMT)

Tonfo di occupati - in 8 anni nelle banche andati in Fumo 44mila posti di lavoro : Non si arresta l'emorragia occupazionale nelle banche italiane. In 8 anni il conto è salatissimo con 44mila posti di lavoro andati in fumo, di cui 13.500 solo nel 2017. Alla fine del 2009 i bancari ...

Perché abbiamo bisogno di un proFumo per capelli : Non è indispensabile, ma è quel tocco in più che crea dipendenza. Parliamo del profumo per i capelli, formulato senza alcol che secca la chioma, con il plus di essere arricchito con oli e polimeri che lucidano e idratano le cuticole e ovviamente con gli stessi accordi olfattivi delle nostre fragranze preferite. La size è perfetta da tenere sempre in borsa, per una vaporizzata rinfrescante durante il giorno. Se le donne coreane amano ritoccarsi ...

PENSIONI/ Il Fumo che circonda la linea tra previdenza e assistenza : L’Osservatorio sui Conti pubblici italiani diretto da Carlo Cottarelli ha dedicato un rapporto alla separazione tra previdenza e assistenza. Il commento di MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 06:07:00 GMT)CURRICULUM GIUSEPPE CONTE/ I cinque errori da evitare del "candidato" premier, di L. BrambillaREDDITO DI CITTADINANZA/ Gli aiuti per farlo funzionare, di G. Palmerini

Non solo polmoni e cuore : il Fumo danneggia anche i muscoli : fumo nemico della salute: non solo fa male ai polmoni e al cuore, ma anche ai capelli, alla pelle e ai muscoli. Una nuova ricerca, pubblicata su The Journal of Physiology, dimostra per la prima volta che il fumo diminuisce il numero di piccoli vasi sanguigni dei muscoli delle gambe. E’ noto che il fumo limiti la capacità di esercizio fisico ma la riduzione delle prestazioni sportive tipiche dei fumatori è attribuita al fatto che i polmoni ...

Non solo polmoni e cuore - Fumo danneggia anche muscoli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Vanno in Fumo 13 miliardi di euro Le banche bruciano 5 miliardi : La politica italiana tiene gli investitori sulla difensiva. Certo, la bozza di accordo tra Lega e M5S circolata ieri è stata definita “superata” dai diretti interessati, ma quei 250 miliardi di Btp nel bilancio della Bce che secondo Matteo Salvini e Luigi Di Maio sarebbero da stracciare per tagliare il debito pubblico italiani creano tensioni in Borsa e sul mercato secondario dei titoli di Stato Segui su affaritaliani.it

Borsa - quant'è costata la bozza Vanno in Fumo 13 miliardi di euro Le banche bruciano 5 miliardi : La politica italiana tiene gli investitori sulla difensiva. Certo, la bozza di accordo tra Lega e M5S circolata ieri è stata definita “superata” dai diretti interessati, ma quei 250 miliardi di Btp nel bilancio della Bce che secondo Matteo Salvini e Luigi Di Maio sarebbero da stracciare per tagliare il debito pubblico italiani creano tensioni in Borsa e sul mercato secondario dei titoli di Stato Segui su affaritaliani.it

Allarme Fumo di terza mano/ Sostanze tossiche entrano nei luoghi dove le sigarette sono vietate : Prima sigaretta alle medie, il fumo di tabacco in Italia dilaga tra i giovani: i dati fanno riflettere e invitano a un intervento per cercare di arginare questa situazioni complicata.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:38:00 GMT)