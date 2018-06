Francia-Italia | le pagelle | Jorginho presente | Balotelli ancora bene

Video/ Francia-Italia (3-1) : highlights e gol della partita (amichevole) : Video Francia Italia (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, valida come amichevole, disputatasi ieri 1 giugno 2018 all'Allianz Riviera di Nizza.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 03:02:00 GMT)

PAGELLE Italia-Francia (1-3): i voti e i giudizi della partita amichevole, che si è disputata venerdi 1 giugno 2018 presso l'Allianz Riviera di Nizza.

Francia-Italia - Mancini : 'Dispiace perdere - ma ho visto personalità. Tra un anno saremo al loro livello' : Una sconfitta che dimostra la differenza tra una squadra che andrà a giocarsi il Mondiale con l'obiettivo di arrivare in fondo e l'altra che invece non ci sarà. A Nizza Francia-Italia finisce 3-1 per ...

Pagelle Italia-Francia (1-3): i voti e i giudizi della partita amichevole, che si è disputata venerdi 1 giugno 2018 presso l'Allianz Riviera di Nizza.

Calcio - amichevole Francia-Italia 3-1 : gli azzurri si arrendono ai transalpini - decisamente più in palla : La Francia, già in formato Mondiali, supera 3-1 l’Italia di Roberto Mancini, che appare ancora un cantiere aperto, nell’amichevole giocata a Nizza, in quella che potrebbe essere stata l’ultima recita di Mario Balotelli nello stadio francese, in quanto in questa finestra di mercato potrebbe lasciare la Costa Azzurra. Nel primo tempo la Francia si porta subito in vantaggio: all’8′, sugli sviluppi di un piazzato, ...

Francia-Italia 3-1 : Bonucci non basta. Umtiti - Griezmann e Dembelé puniscono gli azzurri : L'Italia del ct Roberto Mancini perde contro la Francia a Nizza , 1-3, . In gol Umtiti, Griezmann, Bonucci e Dembelé. LA CRONACA 90' - Si chiude la partita. 85' - Strepitosa parata di Sirigu! La volée di Thauvin era potente e ben indirizzata ma il nostro portiere ha saputo esaltarsi. 76' - Ancora una buona occasione sui ...

