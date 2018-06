Fontana | Le famiglie arcobaleno non esistono

Famiglie arcobaleno - Salvini : idee Fontana non in contratto governo : "Fontana è libero di avere le sue idee" ma "non sono priorità e non sono nel contratto di governo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentando le dichiarazioni del titolare al ...

Governo - sindaco Sala : “Famiglie arcobaleno? Totalmente in disaccordo con Fontana - sbagliato ignorarle” : “Periodo turbolento ma sono pronto a collaborare col nuovo Governo, ovviamente in linea con la posizione di Milano che pensa a crescita “. Così il sindaco Giuseppe Sala intervistato questa mattina in piazza Duomo, al termine della celebrazione della Festa della Repubblica. “I Ministri? Facciamoli lavorare, poi li giudicheremo. Totalmente in disaccordo con Fontana sulle famiglie arcobaleno, ignorare una parte della società è ...

Governo - Fontana : “Famiglie gay non esistono. Più figli - meno aborti”. Salvini : “Le sue idee non sono nel contratto di governo” : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la famiglia, che è “quella naturale”, mentre le famiglie arcobaleno “per la legge non esistono”. Questo in sintesi il pensiero del neoministro della Famiglia e disabilità Lorenzo Fontana, oggi intervistato a giornali unificati da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino. Un intervento multiplo teso da un lato a rassicurare, ...

