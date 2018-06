Fontana | famiglie gay non esistono Salvini | stop a clandestini

Famiglie gay - Salvini corregge Fontana «Sue idee che non sono nel contratto» : Il leader del Carroccio interviene sulle parole del ministro della Famiglia e Disabilità, Lorenzo Fontana, che in un’intervista si è detto contrario alle Famiglie omosessuali e al diritto all’aborto

Governo Conte - Fontana ribadisce : "Non esistono le famiglie gay" : Le posizioni del leghista Lorenzo Fontana sull'omosessualità, le famiglie arcobaleno e l'aborto erano note da tempo e avevo già conquistato le prime pagine dei quotidiani italiani e non solo ogni volta che Fontana le aveva espresse pubblicamente. Quelle che fino a pochi giorni fa erano soltanto le posizioni di un deputato leghista qualsiasi, da ieri sono diventate quelle del Ministro per la famiglia e le disabilità. E questo è risultato ...

Famiglie gay non esistono - ministro Fontana : parole strumentalizzate : "Non è stato previsto nulla sul 'contratto' tra Lega e M5s, evidentemente è una polemica strumentale tanto che c'è chi mi ha criticato anche perché vengo da Verona e tifo Hellas Verona di calcio". Lo ...

Fontana 'Famiglie gay Mi attaccano perché sono cattolico'. Ma Salvini lo stoppa 'Sue idee non in contratto' : ROMA - Sostenere la famiglia, che è 'quella naturale', mentre le famiglie arcobaleno 'per la legge non esistono'. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le linee guida che ispirano ...

Famiglie - Fontana : polemiche strumentali : 18.30 "Non è stato previsto nulla sul 'contratto' tra Lega e M5S, è evidentemente una polemica strumentale". Così il neo ministro alla Famiglia, Fontana, replica alle critiche alle sue affermazioni a favore della famiglia tradizionale e quindi contro coppie di fatto fino alla legge sull'aborto. "Il mio obbiettivo-prosegue-è quello di invertire la rotta per quanto riguarda la crisi demografica e per farlo bisogna aiutare la natalità, la ...

Fontana : "Le famiglie arcobaleno non esistono" : Il vicesegretario federale della Lega e neo ministro della Famiglia si esprime sui temi caldi come unioni civili, aborto e bassa natalità. Critiche da mondo delle associazioni e politica. Salvini prende le distanze

Famiglie arcobaleno - Salvini : idee Fontana non in contratto governo : "Fontana è libero di avere le sue idee" ma "non sono priorità e non sono nel contratto di governo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentando le dichiarazioni del titolare al ...

Famiglie gay - Salvini : “Le idee di Fontana non sono nel contratto di governo” : Matteo Salvini, il neo-ministro dell’Interno, ha deciso di commentate le idee del ministro della Famiglia e Disabilità, Lorenzo Fontana, che in un’intervista si è detto contrario alle Famiglie omosessuali e al diritto all’aborto. ...