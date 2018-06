Fontana di Trevi | una vip è stata beccata a farsi il bagno e poi multata | VIDEO

Blastingnews

(Di sabato 2 giugno 2018) E'a fare ilall'interno della storicadi, proprio come fece Anita Ekberg nel film La Dolce Vita. Si tratta di Aida Nizar, concorrente del Grande Fratello che ieri èdai vigili di Roma Capitale con una sanzione di 450 euro.di, ildella Nizar Il gesto esuberante della donna le è costato caro, ilche la donna ha caricato su Instagram immortala tutto l'accaduto compresa la polizia municipale che la approccia per multarla mentre esce dall'acqua. La Nizar ha provato a giocarsi la carta del personaggio televisivo, ma ovviamente e fortunatamente questo aspetto per la legge non conta nulla. "Sono 450 euro di multa, che fa? concilia" le dice l'agente della municipale che mette un freno all'esuberanza del gieffina. Probabilmente la Nizar voleva provare l'emozione di Anita Ekberg nel famoso film La Dolce Vita di Federico ...