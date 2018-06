Parigi : Fognini vola agli ottavi : ANSA, - ROMA, 2 GIU - Prosegue la marcia di Fabio Fognini. L'azzurro ha superato il britannico Kyle Edmund, n.17 Atp, in 5 set col punteggio di 6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4, in 3 ore e 34' e vola agli ...

Diretta / Roland Garros 2018 : Nadal Gasquet streaming video e tv - Fognini vola agli ottavi in 5 set! : Diretta Roland Garros 2018, info streaming video e tv: Fabio Fognini affronta Kyle Edmund nel terzo turno del torneo dello Slam, in campo anche i numeri 1 Rafa Nadal e Simona Halep(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 15:06:00 GMT)

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - out Thomas Fabbiano. Rafael Nadal passeggia - avanti Serena Williams : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

Roland Garros - Fognini vola al terzo turno : Fabio Fognini accede al terzo turno del Roland Garros, secondo appuntamento stagionale dello Slam in corso di svolgimento sulla terra di Parigi. L'azzurro, numero 18 Atp e 18esima testa di serie, ha ...

Roland Garros : Fognini non sbaglia - batte Ymer e vola al 3° turno : Fabio Fognini si è qualificato per i sedicesimi di finale del Roland Garros , secondo Slam del 2018 in corso sulla terra rossa di Parigi. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 18 Atp e 18 testa di ...

Roland Garros - Fabio Fognini vola al secondo turno : PARIGI - Fabio Fognini si qualifica per il secondo turno del Roland Garros . Il 31enne tennista ligure, numero 18 Atp e 18esima testa di serie, ha dominato all'esordio, con il punteggio di 6-4 6-2 6-1,...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini vola in semifinale! Superato in due set Tennys Sandgren : Fabio Fognini conferma il proprio periodo positivo e si impone contro l’americano, numero 55 del mondo, Tennys Sandgren (7-6 7-6) in un 1 ora e 55 minuti di partita. Un match molto lottato, deciso da due tie-break nei quali il ligure è stato abile a giocare al meglio i punti importanti del confronto, guadagnandosi così l’accesso alla semifinale dove affronterà il tedesco Peter Gojowczyk, giustiziere del nostro Andreas Seppi e già ...

Fabio Fognini vola ai quarti : battuto in due set il tedesco Gojowczyk : ... ne compirà 31 giovedì prossimo, uscirà dal vincitore del match fra Rafa Nadal, n.2 del mondo e primo favorito del tabellone, e il Next Gen canadese Denis Shapovalov, n. 29 Atp. Nelle precedenti ...

Internazionali Roma 2018 : Fabio Fognini nella storia! Un italiano ai quarti dopo sei anni - ultima semifinale con Volandri nel 2007 : Un italiano torna ai quarti di finale degli Internazionali di tennis dopo addirittura sei anni! Fabio Fognini è entrato tra i migliori otto giocatori nel torneo di casa e domani proverà a regalarsi una nuova impresa per continuare il proprio sogno sulla terra rossa del Foro Italico in Roma. L’ultimo giocatore capace di raggiungere questo punto del torneo era stato Andreas Seppi che nel 2012 si arrese a Roger Federer (poi sconfitto in ...