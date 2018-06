Firenze | ruba l' incasso di una trattoria e per sfuggire all' arresto cerca di ingoiare le

Meredith di Grey's Anatomy derubata a Firenze : L'attrice Ellen Pompeo ovvero la famosa Meredith di Grey's Anatomy è stata borseggiata ieri a Firenze dove si trova in vacanza.

Ellen Pompeo derubata a Firenze - disavventura in vacanza per l’attrice di Grey’s Anatomy : Indietro 26 maggio 2018 2018-05-26T11:06:43+00:00 ROMA – Si è vista rovinare la vacanza italiana a Firenze “sotto i suoi occhi” Ellen Pompeo. l’attrice di Grey’s Anatomy è borseggiata nel pomeriggio di venerdì, mentre stava pranzando a Piazza della Signoria con la sua famiglia. Ellen è arrivata in Italia qualche giorno fa, come testimoniano le foto […] L'articolo Ellen Pompeo derubata a Firenze, disavventura in vacanza per l’attrice di ...

Ellen Pompeo : “derubata a Firenze"/ Vacanza col brivido per l'attrice : Ellen Pompeo: “derubata a Firenze”. l'attrice di Grey's Anatomy scrive al ladro sui social e replica con ironia senza perdere l'amore per il Bel Pase.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 08:58:00 GMT)

Ellen Pompeo derubata a Firenze : "Se l'avessi preso non sarebbe finita bene" (foto) : Disavventura per l'attrice Ellen Pompeo, conosciuta e amata da gran parte del pubblico per essere la Meredith Grey della celebre serie Grey's Anatomy. In questi giorni l'attrice si trova in Italia, più precisamente a Firenze, dove è in vacanza con la sua famiglia. Nella città fiorentina però è stata vittima di un borseggiamento da un malvivente in Piazza Signoria e quindi in pieno centro, oggi nel primo pomeriggio.La Pompeo ha dato ...

ELLEN POMPEO : “DERUBATA A Firenze”/ L'attrice scrive al ladro su Instagram ma la prende con ironia : ELLEN POMPEO: “DERUBATA a FIRENZE”. L'attrice di Grey's Anatomy al ladro: “Se ti avessi preso, non sarebbe finita bene per te. Non dimenticare che ho origini napoletane”(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 21:22:00 GMT)

Ellen Pompeo : “Derubata a Firenze”/ L'attrice al ladro : “Non dimenticare che ho origini napoletane” : Ellen Pompeo: “Derubata a Firenze”. L'attrice di Grey's Anatomy al ladro: “Se ti avessi preso, non sarebbe finita bene per te. Non dimenticare che ho origini napoletane”(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 20:38:00 GMT)

La star di Grey's Anatomy derubata in piazza a Firenze : Un brutto quarto d'ora per Ellen Pompeo, l'attrice protagonista della fortunata serie Grey's Anatomy, che in vacanza a Firenze con la famiglia si è vista sottrarre da malintenzionati la borsa, mentre si trovava in piazza della Signoria.Un ladro l'ha avvicinata mentre pranzava nel capoluogo toscana, allontanadosi con il maltolto. Un episodio che lei stessa ha raccontato in un post su Instagram, in un mix di italiano, spagnolo e inglese, in cui ...

L'attrice Ellen Pompeo su Instagram : io derubata in centro a Firenze - : "Se ti avessi preso, non sarebbe finita bene per te", ha scritto sul social network la star di "Grey's Anatomy", ringraziando la polizia italiana

L'attrice Ellen Pompeo su Instagram : io derubata in centro a Firenze : L'attrice Ellen Pompeo su Instagram: io derubata in centro a Firenze "Se ti avessi preso, non sarebbe finita bene per te", ha scritto sul social network la star di "Grey's Anatomy", ringraziando la polizia italiana Parole chiave: ...

Firenze. Porta a riparare la bicicletta rubata : denunciato marocchino : Porta la bicicletta a riparare ma il titolare dell’officina riconosce la due ruote come di proprietà di un suo cliente.

Firenze - deruba un'anziana mentre carica la spesa in macchina : arrestato : mentre un'anziana stava caricando la spesa in macchina nel parcheggio di un supermercato, lui le ha rubato la borsetta ed è fuggito via. Poco dopo, però, è finito in manette. Si tratta di un ...