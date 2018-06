Firenze Festival dedicato all’universo Donna curato da Serena Dandini

A Firenze un festival per ragazzi dedicato all’ingegno : Dormire in sacco a pelo nel Salone dei cinquecento a Palazzo Vecchio, indagare il ruolo dei neuroni a specchio, realizzare un grande mandala con l’uncinetto. Sono solo alcune delle attività previste per i partecipanti dell’edizione 2018 di Firenze dei Bambini, l’evento promosso dal comune del capoluogo toscano pensato per ragazzi fino ai dodici anni anni, in scena dal 4 al 6 maggio. Il tema portante è l’ingegno e la tre ...