Finanziamenti all' agricoltura | la UE taglia 2 | 7 miliardi all' Italia

finanza-infograficando

(Di sabato 2 giugno 2018) La bozza di riforma della Politica Agricola Europea prevede un taglio dei fondi per l'na. Riceveremo 2,7in meno nel periodo 2021-2027. La presentazione del nuovo piano da parte della Commissione Europea è stata fatta ieri a Bruxelles. Il nuovo piano tiene conto dell'uscita della Gran Bretagna dalla UE, che ha richiesto un ricalcolo dei contributi.I nuoviall'Scenderà quindi il budget complessivo a disposizione dei Paesi membri, che sarà di 365di euro (-5% rispetto a quelli previsti per il periodo 2014-2020). L'è destinataria di 36,3, ovvero il 6,9% in meno di quanto calcolato in precedenza. Di questa cifra, la maggior parte (24,9) verrà erogata sotto forma di pagamenti diretti (che scenderanno di 1,9), un'altra quota andrà allo sviluppo rurale (8,9) mentre in piccola parte (2,5) ...