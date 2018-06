Festival della Comunicazione a Camogli | date | programma e quello che c' è da sapere

Festival Aperto all'insegna della trasformazione foto : REGGIO EMILIA " La nuova e decima, edizione del Festival Aperto , in programma a Reggio in settembre, ottobre e novembre, si snoda fra 28 eventi fra concerti e spettacoli nei tre teatri della Fondazione: i teatri Municipale Valli, Ariosto e Cavallerizza, e una "trasferta" alla Fonderia Aterballetto. Il Festival apre il 15 settembre con il concerto inaugurale ...

Ict : dal 6 al 9 settembre torna il Festival della Comunicazione di Camogli - 2 - : ... tanti appuntamenti speciali per coinvolgere i pubblici più diversi per età e interessi: il buongiorno del Festival , gli aperitivi in piazzetta con le playlist, gli spettacoli serali, i laboratori ...

Goldbet Bits Festival a Salerno : svelati i quattro big della kermesse : Sono Tedua, Rocco Hunt, Noyz Narcos ed i Gold School. Anche quest'anno il Goldbet Bits Festival , Basket In The Street, , giunto alla sua VI edizione, si prepara ad essere protagonista dell'estate di ...

Chiavari - inizio festoso del Festival della parola : Alle 18.30, sempre in tema musicale , auditorium San Francesco, Paola Maugeri in dialogo con Massimo Cotto presenta il suo libro "Rock And Resilienza " come la musica insegna a stare al mondo". ...