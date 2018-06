Festa della Repubblica | il messaggio del presidente Toma | È il giorno in cui va

Festa della Repubblica : l'Italia s'è desta : La continua ricerca di collaborazione caratterizza i rapporti dell'Italia con tutti i Paesi del mondo: soltanto insieme possiamo affrontare le sfide sempre più globali che il contesto internazionale ...

2 giugno - la Festa della Repubblica : 72 anni fa gli italiani scelsero fra monarchia e Repubblica. Era il 2 giugno del 1946 e questa data è oggi quella della festa della Repubblica con la parata militare ai Fori Imperiali e il capo dello stato che pone ha corona di alloro all’altare della Patria. Nel pomeriggio l’apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale e di molti altri parchi, 130, in Italia. È anche il fine settimana della prima domenica del mese con i musei aperti, ...

Festa della Repubblica : ecco il PROGRAMMA della manifestazione - dalla sfilata al Tricolore sul Colosseo : In occasione della Festa della Repubblica, saranno, anche quest’anno, circa 400 i Sindaci che apriranno la maniFestazione del 2 giugno. I Primi Cittadini, in rappresentanza degli oltre 8.000 Comuni italiani, sfileranno con la fascia Tricolore, simbolo di un Paese che trova la sua unità e identità a partire dai territori nella fratellanza, uguaglianza e giustizia, principi sui quali si fonda la Carta costituzionale italiana. La rassegna sarà ...

EDITORIALE 2 Giugno Festa della Repubblica Italiana ma è ancora così? : Oimè quante ferite, Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio, Formosissima donna! Io chiedo al cielo E al mondo: dite dite; Chi la ridusse a tale? E questo è peggio, Che di catene ha carche ambe le ...

La Festa della Repubblica del 2 Giugno - Mattarella : 'Uniti per il paese' Video : Settantadue anni fa gli italiani per la prima volta dopo oltre vent'anni di dittatura e miseria avevano l'occasione di scegliere il proprio destino. Era il 2 Giugno del 1946 e con un referendum si decideva se mantenere monarchia costituzionale o mandare via gli odiati Savoia. Vinse la Repubblica. Le tensioni superate con il M5S Ogni anno per l'occasione si celebra una grande festa. Quest'anno essa stava per assumere un carattere di protesta per ...

Festa della Repubblica 2018 : la Polizia di Stato alla parata - poi doppio concerto : Si festeggia oggi la Festa della Repubblica, il 72° anniversario della nascita della Repubblica italiana a seguito del referendum del 2 giugno 1946 con il quale gli italiani scelsero la forma di Stato. Il primo momento delle celebrazioni si svolgerà all’Altare della Patria a Roma dove le più alte cariche militari e civili dello Stato renderanno gli onori al Milite Ignoto. Successivamente, nella vicina via dei Fori imperiali si svolgerà la ...

02/06/2018 - Festa della Repubblica - Toma : "Simbolo di identità nazionale" : Il primo è l'opzione Repubblicana che il 2 giugno 1946 milioni di italiani vollero fare in scienza e coscienza, opzione che, tra l'altro, registrò per la prima volta in Italia il voto delle donne; il ...

Festa della Repubblica - perché si festeggia il 2 giugno : Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, in ricordo del referendum istituzionale che nel 1946 portò alla scelta tra Repubblica e monarchia. Una celebrazione caratterizzata dalla parata ...

Firenze. Il programma del 2 giugno Festa della Repubblica : Il 2 giugno 1946, a seguito del referendum che aveva chiamato alle urne l’intera popolazione italiana adulta (le donne votarono

Perchè la Festa della Repubblica si celebra il 2 Giugno? Il Referendum del 1946 e il doodle di google : Anche google ha deciso di celebrare la Festa della Repubblica che l’Italia festeggia oggi, Sabato 2 Giugno: sulla home page italiana del noto motore di ricerca è infatti online dalla mezzanotte un doodle personalizzato con la bandiera tricolore sventolante. Istituita nel 1947, è Festa nazionale Perchè ricorda il Referendum istituzionale che il 2 e 3 giugno 1946 sancì la nascita della Repubblica. Fu una delle tornate elettorali più sentite ...

Google ricorda con un doodle la Festa della Repubblica : ecco perché si celebra il 2 Giugno : Oggi, 2 Giugno, si celebra la Festa della Repubblica per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Il giorno si riferisce alla data del referendum istituzionale del 1946, avvenuto il 2 e il 3 Giugno. In quei due giorni votarono per la prima volta anche le donne: fu la prima volta nella storia italiana in cui si svolsero delle votazioni a suffragio universale. Il referendum mise così fine al Regno d’Italia e fece nascere la Repubblica ...

Festa della Repubblica - Buon 2 Giugno 2018 : IMMAGINI - VIGNETTE - GIF - VIDEO - FRASI e CITAZIONI per gli auguri [GALLERY] : Il 2 Giugno 2018 si celebra la 72ª Festa della Repubblica Italiana, in ricordo della nascita della Repubblica, nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 2 Giugno 1946. La Festa della Repubblica è un’occasione di riflessione, che vuole rimarcare l’importanza ed il valore della scelta della Repubblica perché è sul percorso della pacificazione civile, della concordia e dell’unificazione nazionale che si è ...