Festa della Repubblica | al via la parata | le parole di Mattarella FOTO

2 Giugno : Mattarella all'Altare della Patria<br>Gli auguri del neo premier : "Festa di tutti noi" : 10:28 - Dopo aver reso omaggio alla tomba del Milite Ignoto, Sergio Mattarella si è diretto insieme al ministro della Difesa Elisabetta Trenta in via dei Fori Imperiali, a bordo della la Lancia Flaminia presidenziale scoperta, per l'inizio della parata militare. Prima della deposizione della corona al Milite Ignoto, Mattarella aveva ascoltato l'inno nazionale e passato in rassegna il reggimento dei lancieri di Montebello e i reparti ...

Festa della Repubblica - le Frecce Tricolore tingono il cielo di Roma : spettacolo sopra la città eterna : Il tradizionale passaggio delle Frecce tricolori ha concluso la solenne cerimonia che ha aperto le celebrazioni della Festa della Repubblica. Lo spettacolo mozzafiato ha seguito la deposizione da ...

Repubblica vs monarchia - referendum 2 giugno 1946/ Origine della Festa : vittoria di misura e l'era De Gasperi : Repubblica vs monarchia, referendum del 2 giugno 1946: settantadue anni fa venne sancita la fine al Regno d'Italia e l'inizio dell'era di Alcide De Gasperi(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:03:00 GMT)

Festa della Repubblica - il Presidente Mattarella ricorda la nascita della nostra repubblica : Festa della repubblica, il 2 Giungo l'Italia festeggia nel ricordo del referendum che trasformò il nostro paese in una repubblica. Presenti tutte le più alte cariche dello Stato dal Presidente della repubblica Mattarella al neo eletto Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

La Festa della Repubblica con le celebrazioni del 2 giugno : ... ormai deceduti, che, dopo l'armistizio, tra il 1943 e il 1945, furono deportati, internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ritirate dagli eredi. Entrando poi ...

La storia della Festa della Repubblica : 72 anni fa gli italiani (e le italiane, per la prima volta) scelsero la nuova forma istituzionale dello stato: dov'è che la Monarchia ottenne più preferenze? La storia dei brogli è vera o no? The post La storia della Festa della Repubblica appeared first on Il Post.

Festa della REPUBBLICA - 2 GIUGNO : PARATA/ Diretta video Rai : Conte e Mattarella all'Altare della Patria : FESTA della REPUBBLICA, 2 GIUGNO: PARATA e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte. Il presidente della REPUBBLICA Sergio Mattarella e il nuovo premier Giuseppe Conte sono arrivati poco prima delle 9 all'Altare della Patria di Roma per la celebrazione della FESTA della REPUBBLICA. Il nuovo primo ministro è stato accolto dagli applausi ...

Festa della Repubblica : il presidente Mattarella all’Altare della Patria : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto all’Altare della Patria per la cerimonia del 2 Giugno e la deposizione dell’omaggio al milite ignoto. Il presidente è stato accolto da un lungo applauso delle tante persone presenti in piazza Venezia e dagli onori militari. Dopo aver ascoltato l’inno nazionale, Mattarella ha passato in rassegna il reggimento dei lancieri di Montebello e i reparti interforze schierati. ...

Festa della Repubblica : gli auguri di Conte agli italiani : Il 2 Giugno “è la Festa di noi tutti, tanti auguri a tutti”, dice il neo premier Giuseppe Conte rispondendo al cronista dell’Ansa che sulla porta di casa gli chiede un pensiero per gli italiani. Conte è poi partito con la scorta alla volta delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivato all’Altare della Patria per partecipare alle celebrazioni della Festa della ...

Perché la Festa della Repubblica si celebra il 2 giugno : Ricorda il referendum in cui gli italiani (tutti, per la prima volta) scelsero la forma istituzionale dello stato, tra Repubblica e Monarchia The post Perché la Festa della Repubblica si celebra il 2 giugno appeared first on Il Post.