Festa del 2 giugno per l' esordio di Conte Mezzo governo alla parata

tg.la7

: Benvenuti nella Terza Repubblica, è nato il Governo del cambiamento! Oggi 2 Giugno, festa della Repubblica, lo fest… - carlaruocco1 : Benvenuti nella Terza Repubblica, è nato il Governo del cambiamento! Oggi 2 Giugno, festa della Repubblica, lo fest… - EUCouncil : Buona Festa della Repubblica! ???????? Happy Italian day! Sapevate che il sito web del Consiglio dell'Unione Europea è… - serracchiani : A #Trieste in piazza per onorare e difendere la #Costituzione, e per dire grazie al presidente #Mattarella che ne è… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Prima uscita pubblica per il, in occasione delle celebrazioni per il 2. 'E' ladi tutti noi, tenete duro ora passiamo ai fatti' assicura il presidente del Consiglio.'Il ...