Ferguson torna a casa

(Di sabato 2 giugno 2018) Arrivano buone notizie sulle condizioni di sir Alex, dimesso dall'ospedale a meno di un mese dall'emorragia cerebrale che aveva messo in ansia il mondo del calcio. Il 76enne ex allenatore del Manchester United proseguira' le cure ae potrebbere sugli spalti dell'Old Trafford per l'inizio della nuova stagione. 'Tutti sanno che sir ...