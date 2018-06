Fca vince la scommessa zero debiti

ilgiornale

(Di sabato 2 giugno 2018) Pierluigi BonoraBalocco (Vercelli) Alla fine l'1 giugno è arrivato, anche se Sergio Marchionne, al suo penultimo atto ufficiale da ad di Fca, non ha scoperto tutte le carte, lasciando in sospeso il futuro produttivo delle fabbriche in Italia (se ne parlerà dopo l'estate e prima dell'Investor Day di Ferrari fissato il 14 settembre). Svelati i nuovi modelli, delineata la strategia di elettrificazione e i piani che porteranno alla guida autonoma, grazie alle collaborazioni con Bmw e Waymo, Marchionne ha iniziato la giornata mostrando la cravatta sotto il pullover nero, segno di aver vinto lasull'azzeramento del debito. "A fine giugno - ha gongolato - prevedo una posizione finanziaria netta positiva".Quindi, l'illustrazione del piano al 2022 "solido e coraggioso" e dai target "ambiziosi". A parlarne, due dei manager indicati per la sua successione: il cfo Richard Palmer e il capo ...