FCA Marchionne e il piano industriale che prepara la vendita

FCA - Marchionne : “Investimenti per nove miliardi di euro nell’elettrificazione” : Il piano industriale presentato oggi, oltre che sul futuro di marchi e modelli, doveva fare chiarezza sulla strada che il gruppo Fca ha intenzione di imboccare sulle alimentazioni alternative. Quelle eco-friendly, per intenderci. Beh, Sergio Marchionne a riguardo è stato molto chiaro: “Ridurre la dipendenza dal petrolio è una nostra priorità, investiremo 9 miliardi di euro nell’elettrificazione della trazione”. Il che, insieme ...

FCA - Marchionne : "Debito azzerato entro fine mese. Nove miliardi di investimenti sull'auto elettrica" : BALOCCO - Promessa mantenuta. Sergio Marchionne si è presentato a Balocco, nella campagna vercellese, per presentare il piano Fca dei prossimi 4 anni in cravatta, come si era impegnato a fare nel caso ...

Gruppo FCA - Marchionne : "Addio al diesel dal 2021" : "Entro la fine di questo decennio, la motorizzazione diesel conoscerà un forte declino sul mercato": la previsione di Sergio Marchionne per il futuro di quest'alimentazione in Europa è chiara. E su questa base è arrivato l'annuncio: "Abbandoneremo il diesel su tutti i modelli entro il 2021: rimarrà soltanto sui veicoli commerciali".Elettrificazione, a partire dalla 500. Al posto delle motorizzazioni a gasolio, anche il ...

