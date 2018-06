: Cirinnà: «Le famiglie gay esistono per legge, il ministro Fontana si informi» - Corriere : Cirinnà: «Le famiglie gay esistono per legge, il ministro Fontana si informi» - Corriere : Lorenzo Fontana: «Le famiglie gay? Non esistono» - pfmajorino : #Salvini e min #Fontana attaccano le famiglie composte da persone omosessuali. Alimentano rancore. Gli omosessuali… -

"Non è stato previsto nulla sul 'contratto' tra Lega e M5S, è evidentemente una polemica strumentale". Così il neo ministro alla Famiglia,, replica alle critiche alle sue affermazioni a favore della famiglia tradizionale e quindi contro coppie di fatto fino alla legge sull'aborto. "Il mio obbiettivo-prosegue-è quello di invertire la rotta per quanto riguarda la crisi demografica e per farlo bisogna aiutare la natalità, la maternità, le. E' un problema sociale,lo dice anche l'ultimo Dpf del governo".(Di sabato 2 giugno 2018)